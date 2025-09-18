Hey! Say! JUMP山田涼介が語る“男らしさ”とは「大切な人は自分の手で守って、笑顔にしたい」
【モデルプレス＝2025/09/18】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、9月22日発売の雑誌『VOCE』11月号（講談社）に登場する。
【写真】山田涼介、大人の魅力際立つラグジュアリーなサテンパジャマ姿
圧倒的なヴィジュアルで贈る好評連載『BEAUTY DICTIONARY』。今回のテーマは、「付き添う・案内する」という意味を持つ「escort」。英国を彷彿とさせるような煉瓦造りの建築の前で撮影が行われた。待ち人を想うような、優しい瞳が印象的だ。
インタビューでは「男らしさ＝優しさ」だという思いを中心に、デートの準備から理想の家族像まで、たっぷりと語っている。「大切な人は自分の手で守って、笑顔にしたい」。“見る美容液”山田が語る『男らしさ』とは。山田の「今の価値観」が詰まった、スペシャルな姿になっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】山田涼介、大人の魅力際立つラグジュアリーなサテンパジャマ姿
◆“見る美容液”山田涼介が語る男らしさ
圧倒的なヴィジュアルで贈る好評連載『BEAUTY DICTIONARY』。今回のテーマは、「付き添う・案内する」という意味を持つ「escort」。英国を彷彿とさせるような煉瓦造りの建築の前で撮影が行われた。待ち人を想うような、優しい瞳が印象的だ。
インタビューでは「男らしさ＝優しさ」だという思いを中心に、デートの準備から理想の家族像まで、たっぷりと語っている。「大切な人は自分の手で守って、笑顔にしたい」。“見る美容液”山田が語る『男らしさ』とは。山田の「今の価値観」が詰まった、スペシャルな姿になっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】