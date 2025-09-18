おもちゃを見せた瞬間“狩りモード”のスイッチがオンになって…？般若のような表情でおもちゃに食らいつく元気いっぱいな猫の姿は80万回を超えて表示され、3万6千件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：おもちゃで遊んでもらい大興奮した猫…『迫力ありすぎる表情』に爆笑】

猫が覚醒した瞬間

X（旧Twitter）アカウント『@kanye5555』に投稿されたのは、キジトラ模様の猫「クリケット」ちゃんが、ものすごい形相でおもちゃに食らいついて遊んでいる姿です。この日、投稿者さんがおもちゃを取り出したところ、クリケットちゃんの本能が覚醒し、一気に“狩りモード”になったのだそうです。

まるで般若のような形相で目と口を限界まで大きく開き、万歳するように両手を広げておもちゃに飛びかかろうとするクリケットちゃんの姿は、躍動感に満ちあふれていたといいます。

おもちゃに全神経を集中するクリケットちゃんの顔があまりにもすごい迫力で、見ているこちらが息をのんでしまうほどだったのだとか。クリケットちゃんの必死すぎる姿は、多くの人に笑いを届けることとなったのでした。

投稿には、「すさまじい食いつきっぷりですねw」「髭がバッチリ前に向いていてご機嫌ですね」「躍動感がすごい！w」「とても楽しんでいるのが伝わってきますね！」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

遊んで食べて、幸せな日々

クリケットちゃんは運動神経抜群で、いつも俊敏な姿を披露してくれるのだそうです。

ある時、投稿者さんがおもちゃを左右にブンブン振ってみると、クリケットちゃんは動きに合わせて顔を高速で動かしながら、おもちゃを捕えようと迫ってきたとのこと。

その姿が獅子舞のように見えて、投稿者さんは笑ってしまったといいます。

またある時は、おやつをもらうとご機嫌な表情を見せてくれたというクリケットちゃん。はじめて食べる液状おやつの味に感動したクリケットちゃんは、食べ終わった後で満足そうに舌をぺろりと出してくれたのだとか。

Xアカウント『@kanye5555』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Xアカウント「@kanye5555」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。