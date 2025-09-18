“めちゃくちゃ旅好き”高畑充希「すごい楽しい思い出がいっぱいあります」

女優の高畑充希（33歳）が、9月18日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“忘れられない旅行”について語った。



17日に都内で行われた実写映画「秒速5センチメートル」（10月10日公開）の完成披露試写会に登壇した高畑と松村北斗が、番組のインタビューに対応。主人公の“人生の旅”が描かれていることにちなみ、人生において思い出に残っている旅行について質問を受ける。



これに高畑は「私はめちゃくちゃ旅好きなので、結構、20代は一人で『ニューヨーク行ってきます！』みたいな」ノリで旅行によく行ったと語る。



そして「ミュージカルが大好きなので、ニューヨークは何度も行っていて。イギリス行ったりとか、サンフランシスコの公園でずっと編み物したりとか（笑）。すごい楽しい思い出がいっぱいあります」と語った。