保護されたのは、ママ猫を失った5匹の子猫。まだまだ母猫が必要な子猫たちを、子育てのベテランだという先住保護猫に預けてみると...？

ママを失った5匹の子猫

YouTubeチャンネル『くろついch』に投稿されたのは、先住保護猫「かれん」ちゃんが5匹の保護子猫たちと対面する様子。

まだ小さな子猫たちには母猫が必要と判断したパパさんとママさんが、かれんちゃんに子猫を託すことにしたといいます。6匹の自分の子を育て、血のつながりがない子猫たちを育てた経験もあるというかれんちゃん。今回も、子猫を受け入れてくれるのでしょうか。

先住猫に子猫を預けてみると...

シェルターからかれんちゃんルームに移された子猫たち。パパさんとママさんは、「この子たちには、もうちょっとママがいるかも。何とぞよろしく」とかれんちゃんにお願いしたのだとか。

子猫たちの姿を少し離れた場所から見ていたというかれんちゃん。気持ちを落ち着かせたかったのか、一旦、キャットタワーで爪とぎをしたといいます。その後、子猫たちのところに行きクンクンと匂いを嗅いだそう。子猫たちのことが気になっている様子です。

母性が目覚めたかれんちゃん

ママさんが子猫にミルクをあげていると、再びかれんちゃんが子猫たちのもとにやってきたのだとか。心配そうに子猫たちの匂いを嗅いでいたというかれんちゃん。「ナー、ナー」と鳴く子猫たちの声に反応して様子を見にきたようです。子猫たちの登場に、かれんちゃんの母性が呼び起こされたのかもしれません。

「かれんちゃん、ありがとね」とパパさん。ベテランママのかれんちゃんは、パパさんとママさんにとって心強い存在なのだそう。これからの、子猫たちとかれんちゃんの関わりが楽しみですね。

投稿には、「ほんとにほっこりする光景ですね」「優しいカレンちゃん、どれだけ頼りになるか」「かれんちゃん、チビちゃんたちをよろしくね」「やっぱり、かれんママ最高」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『くろついch』には、ご夫婦で行う保護猫活動の様子や、愛猫たちの日常の様子が投稿されています。

