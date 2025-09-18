松村北斗が忘れられない“7時間ドライブ旅”、高畑充希「途中、倦怠期なかった？」
SixTONESの松村北斗（30歳）が、9月18日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“忘れられない旅行”について語った。
17日に都内で行われた実写映画「秒速5センチメートル」（10月10日公開）の完成披露試写会に登壇した松村と高畑充希が、番組のインタビューに対応。主人公の“人生の旅”が描かれていることにちなみ、人生において思い出に残っている旅行について質問を受ける。
これに松村は「今年、親友と西の方に旅行に行ったんですけど。伊勢から車で東京まで帰ってきたのがものスゴい思い出です。7時間くらい。これ、かなり楽しかった」と語る。
そして「その親友が運転し続けてくれて。（自分は運転せず）その代わり僕がしゃべり続ける」というドライブ旅だったそうで、高畑は「途中、倦怠期みたいなのなかった？」と質問。
松村は「全くなかった。全くなかったですね」と、終始楽しい旅になったという。
