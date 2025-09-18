4人組ロックバンド「King Gnu」のボーカル・井口理が17日、バンドの公式サイトを通じて、一般女性と結婚したことを発表した。



【写真】どんな祝福!?「一緒に鼻毛抜こうな」3年前、メンバーの結婚を祝福した井口

公式サイトで「私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しましたことをご報告させていただきます」と発表。お相手については「一般の方ですので温かく見守って頂ければ幸いです」とした。



同日、自身のXでも結婚を報告。投稿から1時間足らずで「いいね」は4万件を超えるお祭り状態。ファンから「ご結婚おめでとうございます」「自分の事の様にうれしい」「勝手ながらわたくし心の内はお祭り気分でございます」「おもろくてユニークな家庭をつくってほしい！」など祝福が殺到している。



井口は東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同バンドではボーカルとキーボードを担当している。2022年にメンバーの新井和輝が結婚を発表した際には、自身のXで「かずき結婚おめでとう たまに一緒に鼻毛抜こうな」と祝福していた。



報告全文は以下の通り。



◆ ◆

井口理より皆様へご報告



秋晴の候、皆様におかれましては、益々のご清栄のこととお喜び申し上げます。



私事ではございますが、この度かねてよりお付き合いさせて頂いている方と入籍致しましたことをご報告させていただきます。



今後は今まで以上に気を引き締めて、King Gnuの音楽やそれを聞いてくださる皆様への感謝を忘れず、より一層自分の活動と向き合っていきたいと思います。



なお、お相手の方は一般の方ですので温かく見守って頂ければ幸いです。

今後とも応援の程、どうぞよろしくお願いいたします。



井口理

◆ ◆



（よろず～ニュース編集部）