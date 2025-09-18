72メーカー・108ブランドが松本に大集結！ALPS OUTDOOR SUMMIT 2025
一般社団法人ALPS OUTDOOR SUMMITは、長野県最大級のアウトドア体験イベント「ALPS OUTDOOR SUMMIT 2025」(通称：AOS)を、2025年10月4日(土)・5日(日)に長野県松本市「やまびこドーム」で開催。
ALPS OUTDOOR SUMMIT 2025
開催日時 ：2025年10月4日(土)・5日(日)
会場 ：やまびこドーム(〒390-1131 長野県松本市空港東9036-4)
主催 ：一般社団法人ALPS OUTDOOR SUMMIT
今回、第2弾プレスリリースとして、出展ブランドやトークセッション、体験・ワークショップなどの全貌を公開します。
松本の自然とともに、“クラフトマンシップ”の真髄を体感する2日間が、まもなくやってきます。
■ついに出揃った！アウトドアブランドの“今”を体感
72メーカー・108ブランドが松本に大集結。
国内外から、こだわり抜いたモノづくりの精神をもつブランドが集まり、ブースでの展示・販売を行います。
クラフトマンシップあふれるアウトドアギアやアパレル、シューズ、車、フードに出会える貴重な2日間。
■豪華すぎるステージトークセッション
北アルプスの山小屋関係者から、アウトドア業界のキーパーソン、自然保護やライターまで――各分野の第一人者が語る、ここでしか聞けないトークが満載！
【10月4日登壇者】
◆赤沼大輝さん(燕山荘) × 中村梢さん(蝶ヶ岳ヒュッテ) × 山田雄太さん(常念小屋)
聞き手：佐藤泰那さん(ほぼ日／元ランドネ編集長)
◆コラボレーターPR枠｜KDDI株式会社、株式会社フォレストアドベンチャー
└「有休林を遊び場に！株式会社フォレストアドベンチャーの事業紹介」
パノラマ銀座の山小屋のメンバーが来ます！
【10月5日登壇者】
◆信飛トレイル開通までの道のりと向かう先
藤江佑馬さん(信飛トレイル／Raicho Inc代表) × 野川裕史さん(環境省中部山岳国立公園管理事務所長)× 肥後利晃さん(松本市アルプスリゾート整備本部 プロジェクトマネージャー)
聞き手：大垣柚月さん(ランドネ・PEAKSスタッフ)
◆クラフトマンシップトーク
Woodyさん(ZEROGRAM創業者) × ホーボージュンさん(アウトドアライター)
◆佐々木俊尚さん(文筆家／情報キュレーター)
聞き手：佐藤泰那さん(ほぼ日／元ランドネ編集長)
◆的場一峰さん(ヤマレコ) × 五十嵐雅人さん(山と溪谷編集長)
◆山下舞弓さん(モデル／登山YouTuber) × 新田あいさん(モデル／ブランドディレクター)
聞き手：本間加奈子さん(フリーアナウンサー)
アウトドアインフルエンサーのお二人の熱いトーク！
【司会】
10月4日 本間加奈子さん、10月5日 中野希友未さん(長野朝日放送)
■「山活図書館」松本市中央図書館 × 山と溪谷社 × ALPS OUTDOOR SUMMITのコラボ企画
イベント会場に出現するのは、山の魅力にどっぷり浸かれる図書館！古い号も含む『山と溪谷』や、山に関する選書が並ぶ特設スペースが登場。
登山文化と知識の融合を体感して！
■「創る」を楽しむワークショップ、続々登場！
葉っぱアート、レザータグづくり、セメントキャンドル、焼きリンゴ体験、三角木材のアートづくり…子どもも大人も夢中になる、創造の時間が各ブースで繰り広げられます。
やまびこドームの外と中で、たくさんのワークショップが楽しめます。
■アウトドアで“体験する”を本気で
フォレストアドベンチャーによる木登りアクティビティや、やまびこドーム外エリアでの各種デモンストレーション、スラックラインの体験会など、「体験から始まるアウトドア」をテーマにした実践型のコンテンツが豊富。
■フードも一流。
「食べるクラフトマンシップ」キッチンカー
地元食材や無添加クラフトフードやドリンクが楽しめるキッチンカーも充実。
胃袋も大満足のラインナップでお迎えします。
クラフトマンシップを味わおう！
■後援
長野県／松本市／塩尻市／安曇野市／松本商工会議所／塩尻商工会議所／一般社団法人長野県観光機構／信濃毎日新聞社
■コラボレーター(スポンサー)
KDDI株式会社、株式会社フォレストアドベンチャー、株式会社タカサワ、味の素株式会社、株式会社IKERU、オシロ株式会社、株式会社Jackery Japan、株式会社アスピア、アルピコホールディングス株式会社、株式会社キュリアス、日本生命保険相互会社、白馬観光開発株式会社、松本信用金庫、株式会社柳沢林業、株式会社ヤマサ
