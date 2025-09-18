猫関係限定のカプセルトイコーナーも！にゃんだらけ19

2025年9月27日(土)、28日(日)に、東京都立産業貿易センター台東館6階7階(半)にて、猫好きさんの祭典『にゃんだらけ19』が開催されます。

にゃんだらけ19

日程 ：2025年9月27日(土)28日(日)

時間 ：11:00〜17:00／当日券のご入場は13:00から

会場 ：都立産業貿易センター台東館6階7階(半)／入場口は6階

主催 ：にゃんだらけ実行委員会

入場料金 ：前売券 800円(小学生未満は無料)

当日券 1,200円(割引券付チラシ持参の方は1,000円)

チケット販売：アソビュー、ローチケ、イープラス、チケットぴあ

後援 ：浅草おかみさん会

運営事務局 ：有限会社ディリアス

「猫のいない猫イベント」として、毎回多くの猫好きさんに来場いただいている『にゃんだらけ』。

19回目となる今回は、開催翌日の9月29日(月)が「招き猫の日」ということで、“招き猫祭り”をテーマに掲げています。

1.5フロアを使った約2,170平米の広い会場に、約250ブースが大集結！

参加型企画に加え、日替わりのステージプログラムなど、猫飼いさんも、そうでない方も、猫を愛しているたくさんの方々が楽しめる2日間になっています。

〈あなたの願い事は？“開運！招き猫様にお願い”〉

会場6階には、来場者様が招き猫にお願いや招いてもらいたいことを書く「開運！招き猫様にお願い」コーナーを設置します。

お願いは、後日、にゃんだらけ神社本社賀茂別雷神社に奉納します。

〈招き猫を扱った出展ブースも多数！〉

「開運！招き猫様にお願い」コーナーの周辺には、招き猫の作品／商品を扱っている出展者さんが集まっています。

招き猫がいるお店は「招き猫います」のポップを掲示。

お気に入りの招き猫さんを見つけてください。

〈ステージプログラムは“笑い”と“学び”〉

毎回恒例のステージプログラム。

27日(土)は“猫エンターテイメントDAY”、28日(日)は“真面目に猫のこと考えようDAY”と題してお送りします。

トークショー出演者

9月27日(土)“猫エンターテイメントDAY”

14:00〜 にゃんだらけ発！猫ネタだけを集めた「第2回お笑い猫ネタライブ」

出演：ダーリンハニー、サルベース、サイヤング

太田プロダクション所属の芸人さんが、猫にまつわるネタのみを披露するお笑いライヴです。

9月28日(日)“真面目に猫のこと考えようDAY”

13:30〜 株式会社サンコー presents 川上麻衣子さんトークショー

株式会社サンコーアンバサダー／一般社団法人ねこと今日の代表理事で俳優の川上麻衣子さんが登壇。

15:00〜 ダーリンハニー・長嶋トモヒコさんトークショー

ペットシッター協会認定ペットシッター士・ペット災害危機管理士の資格を持つ長嶋さんと、猫のことについて真面目に考えます。

〈各日先着500名様に「にゃんだらけ×AniMat」のオリジナルトートバッグプレゼント！〉

恒例のトートバッグプレゼント！今回はAniMatさんとのコラボレーション。

カラーはパステルピンクで、普段使いのできる可愛いトートバッグになっています。

オリジナルトートバッグ

〈日本最大級の“猫関係限定”カプセルトイコーナー〉

会場6階には“日本一長いかも！？”と評判の猫関係限定のカプセルトイコーナーが登場します！

カプセルトイコーナー

〈ネコのバス／保護猫写真展〉

『にゃんだらけ19』の会場隣・台東区花川戸公園に、保護猫が家族と出会う場所「ネコのバス」がやってきます。

にゃんだらけの会場には入場券が必要となりますが、「ネコのバス」への参加は無料です。

新しい家族との出会いを待つ保護猫たちにぜひ会いに来てください。

保護猫写真展

〈にゃんだらけオフィシャルキャラクター・びじゅたんと撮影会〉

にゃんだらけのオフィシャルキャラクターのびじゅたんが、両日共に会場内を散策しています。

びじゅたんに声をかけていただければいつでも撮影OKなのですが、「びじゅたんと写真を撮りたいけど、いつどこにいるかわからない」という声をよく聞きます。

そんな声にお応えして、今回は時間と場所を決めて、びじゅたんとの撮影会を行なうことになりました。

日時：27日(土) 14:40〜14:50／28日(日) 14:10〜14:20

場所：ステージ付近

最近可愛くなったと評判のびじゅたんと一緒に、にゃんだらけ来場の記念写真をぜひ撮ってください！

オフィシャルキャラクターびじゅたん

【各券種について】

●前売券：800円(小学生未満は無料)

・11:00からご入場いただけます。

●当日券：1,200円(割引券付チラシをお持ちの方：1,000円)

・会場入口の受付にて、13:00から販売します。

●4時からチケット：500円

・会場入口の受付にて、当日16:00から販売します。

・チケット現物はございません。

※再入場の際はチケットの半券が必要です。

一度会場から出られる方は必ずお持ちください。

「4時からチケット」は再入場できません。

