“見る美容液“山田涼介、優しい瞳に注目 『VOCE』連載で“男らしさ”語る「大切な人は自分の手で守って、笑顔にしたい」
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、22日発売の美容雑誌『VOCE』11月号（講談社）で圧倒的なヴィジュアルで贈る大好評連載『BEAUTY DICTIONARY』に登場する。
【写真】輝いている！ブラックジャケットでキリッと登場した山田涼介
今回のテーマは、「付き添う・ 案内する」という意味を持つ「escort」。「大切な人は自分の手で守って、笑顔にしたい」“見る美容液“山田が語る『男らしさ』とは…。
撮影は英国を彷彿とさせるような煉瓦（れんが）造りの建築の前で撮影が行わた。待ち人を想うような、優しい瞳が印象的なビジュアルに注目。インタビューでは「男らしさ＝優しさ」だという思いを中心に、デートの準備から理想の家族像まで、たっぷりと語っており、山田の「今の価値観」が詰まった企画となっている。
【写真】輝いている！ブラックジャケットでキリッと登場した山田涼介
今回のテーマは、「付き添う・ 案内する」という意味を持つ「escort」。「大切な人は自分の手で守って、笑顔にしたい」“見る美容液“山田が語る『男らしさ』とは…。
撮影は英国を彷彿とさせるような煉瓦（れんが）造りの建築の前で撮影が行わた。待ち人を想うような、優しい瞳が印象的なビジュアルに注目。インタビューでは「男らしさ＝優しさ」だという思いを中心に、デートの準備から理想の家族像まで、たっぷりと語っており、山田の「今の価値観」が詰まった企画となっている。