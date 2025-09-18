“春高バレー出場”蒔埜ひな、自然に溶け込むスレンダーボディ
春高バレー出場経験のあるグラビアアイドルで俳優の蒔埜ひな（まきの・ひな／21）が、18日発売の『ヤングジャンプ』（集英社）に登場した。
【別街道】スレンダーだけどボリューミーな美ボディを披露した蒔埜ひな
蒔埜は、2004年2月12日生まれ、高知県出身。高校時代には春高バレーに出場した経歴を持ち、KAMPAIに所属。「ミスオリエンタル2023」に四国代表として出場し、特別賞を含む8つの賞を受賞。ちょうど1年前に、『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを飾った。
『ヤンジャン』2度目の登場となる蒔埜。今回は、古民家の畳や縁側、川辺での撮影など、自然あふれるロケーションで多彩な表情を披露している。
■蒔埜ひなコメント
『ヤングジャンプ』さん2回目の掲載ありがとうございました！前回掲載の際、雰囲気のあるクールなカットが多くて、「こんな表情できたんだ。」と自分の新しい表情に気付かされたカットがありました。今回の古民家での撮影では、そこにフレッシュさも混じったシチュエーションもあるので、ぜひ夏の終わりに欲張って見ていただきたいなと思います！
【別街道】スレンダーだけどボリューミーな美ボディを披露した蒔埜ひな
蒔埜は、2004年2月12日生まれ、高知県出身。高校時代には春高バレーに出場した経歴を持ち、KAMPAIに所属。「ミスオリエンタル2023」に四国代表として出場し、特別賞を含む8つの賞を受賞。ちょうど1年前に、『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを飾った。
■蒔埜ひなコメント
『ヤングジャンプ』さん2回目の掲載ありがとうございました！前回掲載の際、雰囲気のあるクールなカットが多くて、「こんな表情できたんだ。」と自分の新しい表情に気付かされたカットがありました。今回の古民家での撮影では、そこにフレッシュさも混じったシチュエーションもあるので、ぜひ夏の終わりに欲張って見ていただきたいなと思います！