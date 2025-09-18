和田明日香、姑に“セクハラ”注意「やめてもらっていいですか」
料理家で食育インストラクターの和田明日香（38）が、姑にあたる料理愛好家・平野レミ（78）とともに、17日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に出演。平野のセクハラ発言を注意した。
【写真】美ボディ！ヘルシー水着姿で海辺を歩く和田明日香
2人は東京・新大久保の飲食店で試食するロケ企画に出演。韓国グルメを堪能した。ある店舗でビールを飲みながら料理を堪能していると、「料理よりも気になることが…」というナレーション。和田が平野の様子について「めちゃくちゃ店員さんのこと見ますね」と触れた。
28歳の韓国人の店員に平野は「あなたハンサムね」と話しかけた。和田は「お義母さん好みだなって思った」「好きな人がいるとジーっと見る」などと平野の好みを熟知したコメント。平野が「何歳？いい年ごろね？独身？」などと質問攻めにすると、和田が「それ以上はセクハラになるのでやめてもらっていいですか」ときっぱり注意した。
なお番組では、2人が“嫁姑”の関係となり15周年と紹介していた。
