夫に愛犬のトリミング送迎を依頼し「どんな感じになったか教えてね」と言ったら…？この投稿は記事執筆時点で392万回を超えて表示されており、5.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：犬をトリミングに連れていった夫→『どんな感じになったか教えてね』とお願いしたら…想定外の『報告内容』】

夫に犬のトリミング送迎を依頼した結果…

Xアカウント『@apo_ro0923』に投稿されたのは、ビションフリーゼ「アポ」ちゃんのお姿。この日、ママさんはアポちゃんのトリミング送迎をパパさんに依頼し、「どんな感じになったか教えてね」と伝えていたそうです。

「どんな感じになったか教えてね」という一言を添えたそうですが…

想定外の『報告方法』に反響

無事にトリミングを終えて帰宅したアポちゃん。ママさんは「こんな感じだったよ」と簡単な報告を想像していたといいます。ところが、実際に届いたのはまさかの“編集動画”だったそう！

動画はトリミング前のアポちゃんから始まり、某リフォーム番組を思わせるBGMと「なんということでしょう…」というパパさんのナレーション付きだったとか。

『そして何と言っても、この短い足。トリミングサロンの匠の技によって中に綿が詰まっているのではないかと錯覚するほど』

確かにアポちゃんの足はきれいに切りそろえられており、フワフワの仕上がりだったそう。言葉選びが秀逸なパパさんです…！

『そして私の一番の推しポイントはこのしっぽ。ディズニーのギョウザドッグのような仕上がりです。食べたい』

まさかの食べ物に例えられてしまったアポちゃんのしっぽ！これにはアポちゃんもびっくりし「えっこれ食べられるの？」と伺うように、しっぽを持ち上げるパパさんの手に顔を近づけていたといいます。

『そしてトリミング後は肉球が見放題。いつもトリミングありがとうございます』

パパさんのユーモアたっぷりなナレーションにママさんは爆笑したそう！

アポちゃんへの愛情がたっぷり詰まったまさかの報告動画は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「リピートしてずっと笑ってる」「旦那さんかわいい」「編集とナレーションがジワジワくる」「最高の飼い主さん」「幸せのお裾分けありがとうございます」「かわいいｗｗ」など多くのコメントが寄せられています。

箱入り娘♡甘えん坊な女の子の日常

2024年9月23日生まれのアポちゃんは、甘えん坊でお転婆な女の子。焦げてるお耳がトレードマークで、ぬいぐるみのようなお姿にパパさんはメロメロなのだそう。

ご家族に溺愛されながら、のびのびと自分らしく幸せに暮らすアポちゃんのお姿は、たくさんの癒やしを届け続けています。

