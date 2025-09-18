日本最大クラスの巨大アーチ橋 公募で名前が決まる！

2025年9月15日、NEXCO中日本と神奈川県の山北町は、新東名高速道路の未開通区間に架かる新しい橋の名称が「山北天空大橋（やまきたてんくうおおはし）」に決定したと発表しました。

山北天空大橋は、丹沢山地の「河内川」を跨ぐ橋で、整備中である新東名の新秦野IC（インターチェンジ）〜新御殿場IC間の一部として建設されています。これまでは通称「河内川橋」と呼ばれていましたが、このたび公募によって正式名称が決定しました。ちなみに、応募総数は1022件におよび、同日には記念式典も開催されています。

山北天空大橋は「バランスドアーチ橋」と呼ばれる構造で、長さは上り線が771m、下り線は692m、最大支間長（橋脚と橋脚の間の長さ）は220mとなっています。また、建設地は非常に谷深い地形であるため、川面からの高さは約125mに達します。同構造の橋では日本最大級の規模を誇り、その大きさは、山ひとつ離れた国道246号からも確認できるほど巨大です。

架橋工事は、崖になった川岸の両方にそびえる橋脚から、アーチ状の橋桁を“やじろべえ”のように延長する手法で進められています。橋桁は両側から少しずつ延びており、双方を橋の真ん中でつなげる「閉合」まで残りわずかという状況です。また、山北天空大橋のすぐ西側には「山北スマートインターチェンジ（仮称）」も新設される予定です。

新秦野IC〜新御殿場IC間の約27kmは、新東名の“最後の未開通区間”で、2027年の完成を目指しています。現状では、東名が通行止めとなった場合、並行する国道246号で渋滞が頻発していることから、開通による周辺地域の混雑緩和も期待されています。