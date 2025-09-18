

イメージ（写真：しまじろう / PIXTA）

【書影を見る】『一度読んだら絶対に忘れない古文の教科書』 全国屈指の難関校・西大和学園の名物教師による古文がわかる本

今回は、「一度読んだら絶対に忘れない古文の教科書」を上梓した、東大合格者を多く輩出する名門西大和学園で教鞭を執る辻孝宗先生が古文の世界の恋愛観にについて紹介します。

みなさんは、昔の恋愛と現代の恋愛、どのような違いがあるか知っていますか？ 私は中高生に古文を教えていますが、その時に多くの学生が躓いてしまうのが、この「恋愛観」の違いです。今と昔では、恋愛の感覚がまるっきり違うのです。

古文の恋愛は身分・教養・香りが重要

例えば、現代には「一目惚れ」という言葉がありますね。相手の優しさやまじめさなどは、まだ分かっていません。それなのに「一目惚れ」をしてしまう、ということは、「顔」を一目見て、「好みだ！」と考えるという話になります。現代の恋のスタートは、内面ではなく、外見が多いということです。

それに対して、古文の世界のことを考えてみましょう。

当時の恋愛の相手に求めるものとは何だったのか。それは、家柄・身分が一番大きい要素だと言われています。身分制度がかなり強い古文の世界においては、家柄や身分が第一優先。そしてそれを示すためのものとして、「文字や和歌のうまさ」「音楽や和歌に対する教養」などが必要不可欠な要素となります。

ちなみに、現代と少し違うものとして、「香り」の要素もあります。当時毎日お風呂に入るという習慣がなかったことからも、貴族が自らの身だしなみとして調香した香を衣に焚きしめる文化があり、高貴な人物ほど上品な香りを漂わせていたのです。

「その人の香がただならぬものであった」などと描写されることで、その人物の身分や格が読み手に伝わるようになっています。そして、その香りも恋愛においてとても大切な判断基準となったのです。顔は二の次で、それよりも教養や香りが重視される価値観だったのだと考えられます。

次に、告白の仕方です。現代を生きるみなさんは、どんな風に異性に愛を伝えますか？「あなたが好きです」とストレートに伝えますか？古文の世界の中では、そんなストレートな告白はあまり見られません。むしろ、率直な好意は控えられ、婉曲的で余白を残すような表現が好まれました。そして、それに対する返答もまた、「喜んで！」とすぐに返すことはありませんでした。

告白はストレートではなく婉曲的に

平安時代では、恋愛はストレートに気持ちを伝えるものではありません。愛の告白そのものも、直接的に「好きです」「会いたいです」と言うのではなく、和歌や比喩を使って間接的に気持ちを表現することが多かったのです。

たとえば「夜も眠れぬほどに思い悩んでいます」といった言い回しで、恋心をにじませる。そうした婉曲的な表現を読み解くことで、相手に想像させ、駆け引きが始まるのです。むしろ、「いかにすぐに答えを出さず、相手に想像させるか」「どのように返歌をすることで品位と余裕を保つか」といった“駆け引き”こそが恋愛の基本とされていたのです。

たとえば、恋文や和歌が届いたときに、すぐに返事を出すことは必ずしも良い印象にはなりませんでした。返事をすぐ返す＝がっついている、という印象を与えてしまうため、あえて一晩寝かせたり、曖昧な返事を返したりすることで、『慎重な態度を示す』というメッセージを込めていたのです。

また、和歌のやり取りにも「断るように見える技術」がありました。たとえば、季節の情景や自分の心の曇りなどを詠み込むことで、やんわりと拒絶の意思を伝えることがあります。

しかし、当時の女性は、このように和歌では駆け引きを楽しむもので、どれだけ好きな男性にも、やんわりと拒絶するような和歌を送ります。それを見て、男性も拒絶されたとは思わず、恋が燃え上がるという、高度なコミュニケーションをしていました。

こうした駆け引きの根底には、貴族社会ならではの美意識があります。恋愛であっても、むしろ恋愛だからこそ、相手に敬意を払い、礼を尽くすことが求められたのです。

そしてこの駆け引きの部分が、古文の文章を読む醍醐味にもなっています。例えば、女性が恋の申し出に対してすぐに「はい」と答えないことが、美徳とされていました。

一度はやんわりと断る、曖昧に返す、気持ちが定まらない様子を装うなどして、相手の気持ちを試したり、自分の価値を高めたりするという心理戦が展開されるのです。これは、「慎み深さを保ちたい」という意識の表れでもあり、相手の真剣さを確かめる手段でもありました。

また、こうした態度を取ることで、男性側に「この女性は他と違う」「簡単には手に入らない特別な存在だ」という印象を与え、さらに恋心を強めさせる効果もありました。

恋の駆け引きとは、ただ気持ちを隠すことではなく、相手との関係性の距離感を丁寧に測り、最も効果的なタイミングで「色よい返事」を返すための知恵だったのです。直接顔を合わせて会うことがないからこそ、このような駆け引きの中で恋愛が成立していったわけです。

たとえば『和泉式部日記』では、和泉式部が敦道親王からの恋文に対して、すぐには返事をせずに寝込んだふりをしたり、体調を理由に断る素振りを見せたりする場面があります。

これは相手の気持ちを試すだけでなく、自分の心がまだ揺れていることや、軽々しく応じられないという慎ましさを表現する手段でもありました。そして、何度も手紙をもらい、相手の誠意を感じたうえで、ようやく返歌をするという流れになるのです。

こうしたやりとりを通して、恋の駆け引きとは一種の“試練”のようなものとして描かれていることがわかります。ストレートに気持ちを伝えることも、伝えてもらうこともないという不安は、登場人物たちの心の中でどんどん大きくなっていき、そしてだからこそ、結ばれたときの喜びは大きいわけです。そんな古文の恋愛観は、現代とはまた違う奥ゆかしさと気品に満ちているのです。

3日連続で男性が女性のもとに通えば結婚成立

試練という意味で言うのであれば、当時は親も子供の恋愛に口出しをしてきます。先ほど「当時の恋愛では身分が大切な要素になる」という話をしましたが、それは「誰と結婚するかが、生き死ににかかわるから」です。当事者同士の関係だけではなく、その親にも影響が出てきます。

例えば、帝と自分の娘が結婚し、その娘が帝の子を生んだのであれば、もしかしたらその子が次の帝になる可能性もあるかも？となります。こうなると、結婚によって一族郎党みんなの身分があがる可能性を持つわけです。

ですから、先ほどの和歌のやり取りでも、父親が代筆することもよく見られたと言います。幼い娘の代わりに、まわりの大人たちが代筆するということは、当時よくあったようです。逆に、「これ、本人が書いていないな」と男性側にバレて、恋愛熱が冷めてしまう話も出てきます。

そんな形で恋愛は進み、夜、女性のもとに忍び込みます。そして結婚は、女性のもとに男性が3日間連続で通ったときに成立しました。ここからも分かる通り、女性に結婚することの選択権は現代のようにはなかったようです。ただし、断る権利は女性にはあったようです。断ろうと思うなら、家に入れなければいいわけです。

3日連続で女性のところに男性が通うと、女性の家で、女性の父親と母親が出てきます。そして、三日夜の餅をみんなで食べて成立します。この後は結婚したことになるので、男性の家に女性が住むのかなあと思うと、当時はそのようにはなっていません。

一夫多妻制の通い婚

結婚のシステムも全然違います。現代で「結婚」といえば、夫婦が同じ家に住み、生活を共にすることが当たり前ですよね。しかし、平安時代の貴族社会では、それとはまったく異なる結婚の形が存在していました。

平安時代の上流階級では、男性が夜ごと女性の家に通う「通い婚」が一般的でした。結婚しても夫婦が同居することは少なく、多くの場合、女性は生家に住み続け、夫が訪ねてくるというスタイルだったのです。

では、なぜこのような「通い婚」が主流だったのでしょうか？ それには、当時の社会制度や住環境、女性の立場などが深く関わっています。まず、貴族の女性たちは父親や兄弟の庇護のもと、身分を保ちながら育てられています。

先ほども説明した通り、結婚しても家を出ることは稀でした。また、当時は、一夫多妻制です。男性は、たくさんの妻を持つことができるという生活を送っていたため、女性を自宅に迎え入れて同居することは現実的ではなかったのです。

例えば、『源氏物語』において主人公・光源氏の正妻は「葵の上」です。しかし正妻だからといって同居しているわけではなく、彼女のもとに通っています。

このことを知らないと、古文を読んでいて「いつまでも、男性が女性の家に“通って”いるということは、まだ結婚していないのか？」とか、「どうして別々に住んでいるの？ 喧嘩でもしたんだろうか」と混乱してしまいます。

さらに、「通う頻度」も非常に重要です。実は、離婚したい場合は現代と違って、どこかに届け出をするとか慰謝料を払うとかそういうことは一切なく、男性は、その女性のもとに通わなければ、それで離婚成立です。

女性の孤独と日記文学

簡単に伝えましたが、この理不尽さが分かるでしょうか。男性は、女性のことが好きだと3日通って結婚が成立します。例えば、その帰り道に、たまたま素敵な家があって、そこに入れた。そこで運命の女性を見つけ、一夫多妻制であるのに、その女性一人に気持ちがうつったとしましょう。もう前の女性のもとに通わなければ、離婚となるわけです。それこそ、前の女性のことを忘れてしまうかもしれません。

しかし、前の女性はどうでしょうか。3日通って結婚が成立したのだから、4日目、当然きれいな着物に着替えて待っていることでしょう。夫はやって来ません。5日目も待つことになります。夫は、来ません。忙しいのだろうと自分を慰めながら、6日目、7日目と待ち続けることになります。

ひょっとして夫に何かあったのだろうか。相手のことを心配しながら待ち続けることになります。10日が過ぎ、1カ月が過ぎ、3カ月が過ぎても、女性は待ち続けるしかありません。1年が過ぎても待ち続けるしかないわけです。別の女性の所に、とうの夫は入り浸って、その女性のことは全く忘れていることも知らずに、です。

待ち続ける女性の日記に、『蜻蛉日記』があります。女性の寂しさをより深く理解できると思います。作者である藤原道綱母は、夫である兼家がなかなか自分のもとを訪れてくれないことに、強い孤独と寂しさを抱えていました。

では、作者のところに訪れないときに、夫の兼家は何をしているのか？ 一夫多妻制の社会なので、他の女性のところに通っている可能性が高いわけです。妻が1人しかいない男性の方が珍しいほどであり、正妻・側室・愛人といった形で複数の女性と結婚関係を結ぶことも許容されていたのです。

だからこそ女性は、「自分のところに来ないということは、他の女のところに行っているに違いない」と考えることになります。これは寂しさも倍増してしまいますよね。





（辻 孝宗 ： 西大和学園中学校・高等学校教諭）