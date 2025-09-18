À¤³¦¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¤Ï
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Åßµ¨¶¥µ»Âç²ñ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç£²´§¤òÌÜ»Ø¤¹¾®¿ÜÅÄ½áÂÀ¤È¡¢Åìµþ2020¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ»³¤Ï¢»Ö¤¬ÂÐÃÌ¡£²Æ¤ÈÅß¡¢¸Ä¿Í¤ÈÃÄÂÎ¤È°Û¤Ê¤ë¶¥µ»¤ÇÀï¤¦£²¿Í¤¬¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë»×¹ÍË¡¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£
¢¨£¹·î£¹Æü¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤È¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬¶¦ºÅ¤·¤¿¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÂÐÃÌ²ñ¡ÖÀ¤³¦¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Ä©¤ßÂ³¤±¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë³Ø¤Ö¡¢Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©¡×¤«¤é¹½À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿´¡¦µ»¡¦ÂÎ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ëµ»½Ñ¤òËá¤¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤â¡¢ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤â¤Ë·ëº§¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾®¿ÜÅÄ¤ÈÄ»³¤¤â¶¥µ»¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°ÂÄê¤À¡£ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£11·î¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¥ê¡¼¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÄ»³¤¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦
¡ÖËÍ¼«¿È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤âÍÉ¤é¤°¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦À¼¤«¤±¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¤Þ¤ï¤ê¤â´Þ¤á¤¿¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢¤È¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎºÇ¶á¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¡×
¤½¤¦Ä»³¤¤¬ÌÀ¤«¤»¤Ð¡¢¾®¿ÜÅÄ¤âÆ±Ä´¤¹¤ë¡£
¡Ö²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á£²¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤¦À°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤³¤ÏËèÆüÄ©Àï¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×Åìµþ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÏÎ¦¾å¶¥µ»¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾®¿ÜÅÄ
¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÄ»³¤¤Ï¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤È½êÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¾®¿ÜÅÄ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤Æ´ë¶È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤Î°ÂÄê¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½êÂ°´ë¶È¤«¤éÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®¿ÜÅÄ¤À¡£
¡ÖÆþ¼Ò¤ÎºÝ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼Ò°÷¤ÎÁ°¤Ç¡Ø¤ª¤ì¤Ë¤ä¤é¤»¤ó¤«¤¤¡Ù¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¯¤ÆÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤È¥Ï¥Ã¤È¤·¤Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÒÆâ¤ÇÈ¯¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÌÜÉ¸¤òÌÀ³Î¤Ë»ý¤Æ¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤µ¤ËÆ¨¤²¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¾®¿ÜÅÄ¤Ï£³·î¤Ë¥Ñ¥é¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤á¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥í¡¼¥à¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¶»¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿
°ìÊý¤ÎÄ»³¤¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÉ½¸½¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¥µ»¤ò°úÂà¸å¡¢²¿¤Ç²Ô¤®À¸³è¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶¥µ»¤À¤±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¾ï¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ËÍ¤¬º£¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤È°ì½ï¤Ë¥·¥å¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë²¿¤«¤ò°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï¶¥µ»°úÂà¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢¶¥µ»¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ìÈÖ¤ÎÀº¿À°ÂÄêºÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¡¢¶¥µ»³èÆ°¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¾®¿ÜÅÄ¤ÈÄ»³¤¡£Ä»³¤¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë3¡ß3¤Î¡ÖPush Up¡×¤Ë¡¢¾®¿ÜÅÄ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç£²¿Í¤Î¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë
ÂçÀÚ¤Ê»î¹ç¤ÇÉé¤±¤¿¡¢ÃÄÂÎ¶¥µ»¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡¢¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¶¥µ»¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¹Í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤À¡£
¾®¿ÜÅÄ¤Î¾ì¹ç¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ÊÈ¯¸À¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¿¥¤¥×¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë»×¹Í¤òÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇÂ¤ò¼º¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¤ÏÀ¸¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢Â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤¬»³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢Ðíâ×¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥×¥é¥¹¤ËÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×Î¾¼Ò¤Î¼Ò°÷¤äÆâÄê¼Ô¤¬Ä°¹Ö¤·¤¿ÂÐÃÌ²ñ
Ä»³¤¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÎÏ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö13ºÐ¤Î¤È¤¤ËU23ÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ÍîÁª¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏºÇ°¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ì¤è¤ê¤âÎý½¬¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐ¤Ë¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¡¢¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¸½ºß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤òÀäÂÐ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×ÊÉ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢ÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¾®¿ÜÅÄ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Öº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤¬Ìµ¸Â¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï¡¢ÊÉ¤Ê¤ó¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Øº£¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤Ï²¿¤«¡Ù¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¹Í¤¨¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤À¤±¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²¿²ó¤âÊÉ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤Ç¤Ï¡¢¾®¿ÜÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊÉ¤È¤Ï¡£
¡Ö¼«Ê¬¤è¤ê¾å¼ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËèÆüËèÆüÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¤ÎÊÉ¤Ï¡¢»þº¹¡£°ìºòÆü¡¢¹ç½ÉÃÏ¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»þº¹12»þ´Ö¡¢¥Õ¥é¥¤¥È48»þ´Ö¡£¤Ç¤â¡¢ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤À¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¾®¿ÜÅÄ¡Êº¸¡Ë¤ÏÍèÇ¯£³·î¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¯¥í¥¹¤È¥Ð¥ó¥¯¥É¥¹¥é¥í¡¼¥à¤Î£²¼ïÌÜ¤ÇÉ½¾´Âæ¤òÁÀ¤¦
Ä»³¤¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿ÊÉ¤Ï¡¢17ºÐ¤ÇºÇÇ¯¾¯¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¥ê¥ªÂç²ñ¤À¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£¶°Ì°Ê¾å¡ÊÅö»þ¤Î²áµîºÇ¹â½ç°Ì¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬·ë²Ì¤Ï£¹°Ì¡£¤·¤«¤â¡¢Ä»³¤¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤áÂ³¤±¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤â¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ£±¤«¤é¹â£³¤Þ¤Ç¡Ø²ÆµÙ¤ß²¿ÆüÍ·¤ó¤À¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤³¤Î·ë²Ì¤«¡¢¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£¿ô¥õ·î´Ö¡¢¶¥µ»¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¸Î¶¿¤ÎÄ¹ºê¤ÎÅç¤Ë¤³¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡×Ãæ³ØÆþ³Ø¸å¡¢Ä»³¤¤ÏÍ§¿Í¤ÎÍ¶¤¤¤Ç¥½¥Õ¥È¥Æ¥Ë¥¹Éô¤ËÆþÉô¤·¡¢µå½¦¤¤¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ö¤¤¤¹¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë´Ø·¸¼Ô¤Ë¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤¿
¤½¤³¤«¤é²þ¤á¤ÆÅìµþÂç²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½ÐÂ³¤±¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È·è°Õ¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«Å°ÄìÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Æ¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ëÂ¦¤Ë²ó¤ì¤¿¤é¥³¡¼¥È¤Ë¤¤¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼Ö¤¤¤¹¤ÎºÂÌÌ¤Î¹â¤µ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÊÑ¤¨Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤äÀèÇÚ¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ¤µ¤ìÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÆü¡¹¡¢ÍÉ¤é¤®¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼þ°Ï¤ÎÀ¼¤â¤Þ¤¿¡¢ÊÉ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤ËºÂÌÌ¤Î¹â¤µ¤òÅö½é¤«¤é20Ñ¹â¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£ÅìµþÂç²ñ¤Ç¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿®Ç°¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤À¡£
À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë£²¿Í¡£¾®¿ÜÅÄ¤Ï£²¼ïÌÜ¤Ç¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¢Ä»³¤¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Âç²ñ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ÈÌÜÉ¸¤¬ÌÀ³Î¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤â¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¤Ä¤¤¤Ê¤È¤«¡¢Îý½¬¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢1Ç¯¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤È²¿¤â¤·¤Ê¤¤Êý¤¬ÉÝ¤¤¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤³¤½¡¢ÌÜÉ¸¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÄ»³¤¡Ë
¡ÖÆü¡¹¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¡¢¤À¤ì¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¤½¤ó¤Ê¤È¤¤â¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡ËÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±ËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾®¿ÜÅÄ¡ËÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¾®¿ÜÅÄ¤ÈÄ»³¤
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÆü¡¹¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤«¡£ÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤òÁ°¸þ¤¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿Àè¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
