◎全国の天気

東北から九州にかけて、非常に不安定な天気となるでしょう。広く雨で、日本海側は午前を中心に、太平洋側は午後からを中心に、局地的に激しい雷雨となりそうです。太平洋側は午前中、晴れ間の出る所もありますが、午後は急な雷雨にご注意ください。非常に激しい雨が降って、一気に道路が冠水するおそれもあります。晴れる北海道や沖縄も、一部で雨が降るでしょう。

◎予想最高気温

北日本と北陸は前日より大幅に低く、仙台と新潟は6℃低い26℃の予想です。一気に涼しくなるでしょう。西日本も前日と比べると低く、大阪は32℃、福岡は30℃の予想です。一方、関東から東海は35℃前後で厳し暑さが続きます。東京は36℃で、今年最後の猛暑日となりそうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

19日(金)はいったん晴れ間が戻るでしょう。20日(土)は西日本で雨が降る見通しです。沖縄は週明け、熱帯低気圧から変わる台風の影響を受ける可能性があります。高波などにご注意ください。

・札幌〜名古屋19日(金)は天気が回復して晴れる所が多いでしょう。関東の雨も早朝までで日中は日差しが届きそうです。ただ土日は再び広く雨で、北日本を中心に大雨に警戒が必要です。また、この先は暑さが和らぐでしょう。