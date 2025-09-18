¡Ø¥Ê¥¤¥È ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ù¥ê¥á¥¤¥¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇÀ½ºî¼Ô¤â¡Ö¤Þ¤¿ºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß ¨¡ ¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¿Íµ¤¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥ê¥á¥¤¥¯´ë²è¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë3Éôºî¤ÎÀ½ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤Æþ¤ì¤òÊÆ¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Ê¥¤¥È ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¥Ù¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¥éー±é¤¸¤ëÇîÊª´Û¤ÎÌë´Ö·ÙÈ÷°÷¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ°¤½Ð¤¹Å¸¼¨Êª¤¿¤Á¤ÈÂçÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡£µì20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î2006Ç¯¤ËÂè1ºî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Â³ÊÔ¡Ø¥Ê¥¤¥È ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à2¡Ù¡Ê2009¡Ë¡Ø¥Ê¥¤¥È ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à/¥¨¥¸¥×¥È²¦¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ê2014¡Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Ì¾Í¥¥í¥Ó¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤¬¥»¥ª¥É¥¢¡¦¥ëー¥º¥Ù¥ë¥ÈÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç¤ÏÇîÊª´Û¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ò´ÆÆÄ¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ø¥Ç¥Ã¥É¥×ー¥ë¡õ¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥·¥çー¥ó¡¦¥ì¥ô¥£¤¬¼«¿È¤ÎÀ½ºî²ñ¼Ò21 Laps¤òÄÌ¤¸¤Æ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£¡Ö¥À¥¤¡¦¥Ïー¥È¡×¥·¥êー¥º¤Î¥È¥ê¥Ã¥Ñー¡¦¥¯¥é¥ó¥·ー¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡õ¥¹¥Æ¥£¥éー¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¼«¿È¤Ï¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥È ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ù¤Î¿·ºî¤ò¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¯¤Ä¤«ºî¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Éüµ¢¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤äºÇ¿·ºî¡ØÌÚÍË»¦¿Í¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ê¤É¡¢½ñÀÒ¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì²½¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¡£¥ß¥é¥ó¡¦¥È¥ì¥ó¥¯Ãø¤Î³¨ËÜ¡ØÌë¤ÎÇîÊª´Û¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ø¥Ê¥¤¥È ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡Ù¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¼¡¦¥¨¥ì¥Î¥¢¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¢¤ÎËÜ¤ÏÌ¼¤Î¥¨¥ì¥Î¥¢¤ËÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢º£¤ä¡Ø¥Î¥¹¥Õ¥§¥é¥È¥¥¡Ù¤Ê¤É¤ÇËÍ¤ÈÁÈ¤àÀ½ºî¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÌë¤ÎÇîÊª´Û¡Ù¤ÏÈà½÷¤¬3ºÐ¤Îº¢¤ËÇã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿15¥Úー¥¸¤°¤é¤¤¤Î³¨ËÜ¤Ç¡¢Ä¹Ç¯²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è²½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤È¾ï¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë±Ç²è²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢10Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡×
Ì¼¤È¤Î¸¶ºî¤Î»×¤¤½Ð¤È±Ç²èÈÇÀ½ºî¤Î³Ú¤·¤µ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ï¥·¥êー¥º¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¥·¥êー¥ºÉü³è¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
