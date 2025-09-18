Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」のスピンオフ「ジェン・ブイ」シーズン2が、いよいよ2025年9月17日より配信開始となった。マリー役ジャズ・シンクレアによると、同シーズンは「ザ・ボーイズ」最終章・シーズン5への見事な布石になっているという。

本作は、ヴォート社運営のゴドルキン大学を舞台に、熾烈なトップ争いに燃える若手ヒーローたちが知られざる闇を暴いていく物語。「ザ・ボーイズ」を見ていなくても楽しめるが、キャラクターの登場やストーリーのつながりから、両作品を合わせて観ることでより理解が深まる作りになっている。

米ロサンゼルスで行われたシーズン2のプレミアで、米の取材に応じたシンクレア＆エマ役のリゼ・ブロードウェイ。「ザ・ボーイズ」シーズン5へのつながりについて聞かれると、ブロードウェイは「何も知らないんです。すべて極秘扱いなので」としつつ、「お互いに見事なダンスを踊っていると思う」とコメント。一方のシンクレアは、「鬼ごっこ」で鬼を交代する際の“タッチ”に例えて、次のように語った。

「私たちは“タッチ！次はあなたの番”的な状況をうまく作れたと思う。これまでも『ザ・ボーイズ』シーズン3が『ジェン・ブイ』シーズン1を、『ジェン・ブイ』シーズン1が『ザ・ボーイズ』シーズン4を、そして『ザ・ボーイズ』シーズン4が『ジェン・ブイ』シーズン2を形成してきました。だから間違いなく、今回もシーズン5への布石を打てたと思います。」

実際に、「ジェン・ブイ」シーズン2のティザー映像では「ザ・ボーイズ」のキャラクターたちが続々登場し、クロスオーバーの加速がされていた。マリーの「ザ・ボーイズ」シーズン5への登場については、シンクレアは「そうなることを願います！」とだけ回答している。

「ジェン・ブイ」シーズン2では、ゴドルキン大学が再開され、謎めいた新学部長が学生をこれまで以上にパワフルなヒーローにするためのカリキュラムを説く。前シーズンで大学に反旗を翻したマリー、ジョーダン、エマもしぶしぶ大学に戻るが、マリーたちは大学創立にさかのぼる秘密のプログラムがあることを知る。しかもどういうわけか、マリーもその一部だったことが判明し……。

「ジェン・ブイ」シーズン2はにて2025年9月17日（水）より独占配信。

