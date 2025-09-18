●姉役・見上愛は「すごく優しくて気さくで本当のお姉ちゃんみたい」
2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』(NHK)で主人公・一ノ瀬りん(見上愛)の妹・安を演じる早坂美海にインタビュー。目標にしていたという“朝ドラ”に対する思いや役作りなどについて話を聞いた。

早坂美海　撮影:加藤千雅

『風、薫る』は、明治時代に看護の世界に飛び込んだ大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナース(正規に訓練された看護師)をモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。大関さんをモチーフにした一ノ瀬りんを見上愛、鈴木さんをモチーフにした大家直美を上坂樹里が演じる。

――りんの2歳下の妹・安(やす)役を演じられますが、出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。

主人公オーディションを受けて、最終まで行けなかったので、もうダメなんだと思っていた時に、マネージャーさんから出演が決まったと教えてもらってびっくりしました。

――小さい頃から“朝ドラ”に憧れていたとのことですが、憧れを抱くきっかけとなった作品を教えてください。

『カムカムエヴリバディ』が大好きで、3人のヒロインが演じられているというのが珍しくて、前の役を引き継ぎながら自分の個性も出されていて、半年間、本当に毎朝楽しみでした。

――ご家族で“朝ドラ”を見る習慣があったのでしょうか。

祖母が“朝ドラ”が大好きなので、祖母の家に行ったら録画したものを一気見したり、母も大好きなので一緒に見たりしていました。

――“朝ドラ”のオーディションはこれまでも受けたことがありましたか?

18歳になってから主人公オーディションを受けていて今回が3回目でした。これまでは書類や一次で落ちてしまっていたので、今回出演できることになって本当にうれしかったです。

――姉役の見上愛さん、母役の水野美紀さん、父役の北村一輝さんという家族キャストを聞いてどう感じましたか?

いつも見ていた方々で、緊張していますが、演技を間近で見られるのが楽しみです。

――りん役の見上さんの印象をお聞かせください。

方言練習やなぎなたの練習の時にお会いしましたが、すごく優しくて気さくで、本当のお姉ちゃんみたいです。

●実生活でも妹「2個上の姉がいるので、役の設定と全く同じ」


――一ノ瀬家は栃木県那須地域とのことですが、方言はいかがですか?

難しいです。東北ほど訛りすぎてないんですけど、訛りすぎてしまうことが多くて。その濃度を家族全員で揃えないといけないので大変だなと感じています。

――なぎなたの練習はいかがですか?

身長の2倍くらいあって、すごく重いですし、難しいです。見上さんは1回経験されたことがあったらしく、初回の練習の時の差がすごかったです。振り回しながら、手の作法や姿勢も考えないといけないので、ごちゃごちゃになってしまって。

――ほかに撮影に向けて準備していることがありましたら教えてください。

着物での演技になるので所作の練習もしています。小さい時に着物を着て演技したことがありましたが、覚えていないくらいなのでほぼ初めてです。少しずつ慣れてきましたが、歩くときに畳のヘリを踏んだらいけないなどいろいろあり、一個一個意識しながらやっていると姿勢が崩れてしまって。思っていた以上に筋肉を使うので、毎日筋肉痛になりました。

――演じられる安さんをどんな人物だと捉えていますか?

家族のことをよく見ていて、家族を明るく照らす子だなと。お姉ちゃんのこともすごく見ています。

――早坂さんはご兄弟はいますか?

2個上の姉がいるので、役の設定と全く同じです。

――実生活でも妹さんなんですね。ご自身と役は似ていますか?

家族の前だと明るくなるところや、お姉ちゃんと仲いいところなど、似ていると思います。

――“朝ドラ”出演が発表され、反響も大きいのでは?

昔から応援してくださっている方たちが「“朝ドラ”が決まってうれしい」と喜んでくれてうれしかったですし、新しく知ってくださった方もたくさんいてうれしかったです。

――ご家族の反応は?

すごく喜んでくれていて、祖母に報告したら「1日3回は見るからね」と言ってくれました(笑)

●広瀬すずに憧れ「私も誰かの憧れになれるように頑張りたい」


――“朝ドラ”出演がご自身にとってどんな経験になったらいいなと期待していますか?

いろんな方の演技を間近で見られるのが楽しみで、特にお父さん、お母さん、お姉ちゃんの演技を間近で見るのが楽しみです。朝の日課だった“朝ドラ”に自分が出るというのがまだ想像できないんですけど、放送を見るのも楽しみです。

――今後の抱負もお願いします。

自分の中で感情の出し方や伝え方がやっとわかってきたので、いろんな作品に出てみたいなと思っています。また、舞台で一人芝居をさせていただいたことがあって、お客さんが目の前にいて演技を生で伝えるというのが、緊張しましたが、一つの作品を作り上げているという感じがして楽しかったので、また舞台にも出てみたいなと。今度は大人数でいろんな方と作り上げてみたいです。

――憧れている方や目標にしている方はいますか?

広瀬すずさんがモデルやられていた頃から大好きで、私の青春だった小学生や中学生の時に見ていた恋愛映画の主人公がほぼ広瀬すずさんだったので、ずっと憧れています。まだお会いしたことはなくて、いつか共演できたらうれしいです。

――特に影響を受けた広瀬さんの作品がありましたら教えてください。

映画『怒り』を見た時に演技力にびっくりして、それまではキラキラした方というイメージでしたが別人みたいで、そんな演技ができる方になりたいという思いがあります。“朝ドラ”を機にいろんな方に知っていただいて、私も誰かの憧れになれたら。そうなれるように頑張りたいです。

■早坂美海(はやさかみう)

2006年7月29日生まれ、東京都出身。2025年は、4月期のTBS系ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』、7月期のフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』と、地上波ドラマに2期連続出演。2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』で主人公の妹・一ノ瀬安役に決定し、“朝ドラ”初出演を果たす。