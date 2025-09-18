新車約25.7万円！ ホンダが「新型スクーター」発表！ スーパースポーツ“風”デザイン×6速MT搭載！ 新型「WINNER R」をベトナムで発表

スクーター×スポーツバイクの異型バイク

ホンダ・ベトナムは、2025年9月に新型モデル「WINNER R」を発表しました。

同モデルは、同社が製造するスポーツモデル「CB150R」に搭載されている排気量149.2ccの6速マニュアルミッション採用ユニットを、スクーターでよく使われる乗り降りのしやすいアンダーボーンフレームに組み込んだ一台です。

ホンダ・ベトナムが発表した新型モデル「WINNER R」

WINNER Rは、スクーターに似た外観でありながら、スポーティな走りを楽しめる独特な存在感を示すモデルとなっています。

デザインは、ホンダの高級スーパースポーツバイクからインスピレーションを得ており、力強く引き締まったフロントエンドと、スリムに絞られたリアボディが特徴的なシルエットを形作っています。

車体全体は継ぎ目のない力強いラインで構成されており、優れた空力性能を実現し、走行時にはなめらかなコーナリング性能を発揮します。

また、急なシフトダウン時に生じる後輪のロックを抑え、スムーズなシフトチェンジと安定したコーナリングを可能にするアシスト＆スリッパークラッチを搭載。

さらに、同軸カウンターウェイトとボールベアリングを持つシルバーライニングを組み合わせた振動低減技術や、ギアの傾斜を利用した騒音低減技術により、静かでスムーズな操作感を実現しています。

装備面においては、スーパースポーツバイクを思わせる方向指示器一体型のヘッドライト、グリップ力を高めて滑りを防止するフットレスト、液晶メーター、リモートで施錠・解錠できるスマートロックシステム、防水カバー付きのUSBタイプA充電ポートなど、走行性能と利便性を高める充実した装備が搭載されています。

WINNER Rのラインナップとしては、フロントABS付きで「CBR1000RR-R」からインスパイアを受けたカラーリングを採用するスポーツエディション（レッド／ブラック）、スペシャルエディション（ブルー／ブラック、レッド／ブラック、グレー／ブラック、ブラック）、そしてABS無しのスタンダードエディション（シルバー／ブラックとブラック／レッド）の3タイプが用意されています。価格は4616万ドン（日本円で約25万7000円）からとなっています。