トランプ米政権の高関税政策の影響で、日本から米国への自動車輸出が落ち込んでいる。

財務省が１７日発表した８月の貿易統計では、輸出額は前年同月比で２８・４％の大幅減となり、台数ベースでも９・５％減った。米政府は１６日から自動車への関税を引き下げたが、メーカーの負担はなお重く、輸出減は続くとの見方が多い。

米国が乗用車への追加関税を発動した４月以降、米国向け自動車の輸出額は前年同月の実績を大きく下回ったが、台数ベースでは前年と同程度の水準で推移していた。国内メーカーが、現地での大幅な値上げを避けるために、関税分を肩代わりして出荷価格を引き下げた影響で輸出額だけが減少していた。

ただ、夏以降はトヨタ自動車やＳＵＢＡＲＵ（スバル）、マツダなどが小幅ながら値上げを行った。一部メーカーの販売が落ち込み、輸出台数の減少につながったとみられる。

ニッセイ基礎研究所の斎藤太郎・経済調査部長は「関税コストを自社で吸収するモデルの限界がきている。日本車は米国で販売価格を引き上げたことで、米国車に対する価格競争力が低下した」と指摘する。

米政府は１６日から、日本から輸入する乗用車の関税率を２７・５％から１５％に引き下げた。日本自動車工業会の片山正則会長（いすゞ自動車会長）は１７日、赤沢経済再生相と面会し、「他国の税率に劣後したものではなく、壊滅的な影響は回避された」と述べた。

国際貿易投資研究所によると、２０２４年の自動車と自動車部品の対米輸出額で単純計算した場合、１５％への引き下げによって、支払う関税額は約９０００億円減ることになる。

ただ、トランプ政権発足前の関税率（２・５％）と比べると、１５％は６倍の水準で、影響は大きい。農林中金総合研究所の南武志・理事研究員は「関税による値上げで米国の自動車需要は落ち込んでくる。今後も米国向け輸出の減少は続く」と見込む。

国内の自動車メーカーは今春以降、米国以外での販売増を目指す考えを示してきたが、国や地域によって売れ筋の車種は異なり、米国への輸出減を補うのは容易ではない。欧州勢なども米国外の販売を強化しており、競争も激化している。

８月の貿易統計では、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）や中東向けも、自動車の輸出台数と輸出額が前年同月を下回った。国内の生産台数は年間で約８２０万台に上るが、半分程度を輸出が占める。輸出減が続けば、部品会社などにも影響が広がる恐れがある。