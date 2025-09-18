桃井かおり、“健康的”な和朝食を披露 炊きたてごはんと味わう素朴なおかずがズラリ「お惣菜屋さんみたい」「もう絶対に美味しいですね」
俳優の桃井かおり（74）が16日、自身のインスタグラムを更新。「#かおり飯」のハッシュタグを添え、手作りの“健康的な和朝食”を披露した。
【写真】「もう絶対に美味しい」「お惣菜屋さんみたい」桃井かおりが作った“健康的”な和朝食
「お豆腐がなぜか冷凍で届いたので、高野豆腐の出汁煮と、揚げてお揚げに！美味しい健康食な朝〜」とつづり、手作り和食の写真をアップ。食卓には豆腐のおかずのほか、ひじきやかつお節、庭で採れたみょうがにわさびも添えられ、これらは炊きたてごはんと一緒に味わったそう。素朴ながら栄養バランスに優れた朝食からは、家庭的な温かみが感じられる。
この投稿には「もう絶対に美味しいですね」「お惣菜屋さんみたい 食べた〜い」「器もいろんなお花型が多くて、朝からとってもルンルンしちゃいます」「かおり飯サイコー」「かわいい朝食ですね」「朝から、ごはんおかわりしちゃう」など、ファンからさまざまな声が寄せられている。
