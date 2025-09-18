東京都民が選んだ「街の幸福度が高い駅」ランキング！ 2位「有明エリア」、4年連続の1位は？【2025年最新】
大東建託は、東京都居住の20歳以上の男女9万7728人を対象に「街の幸福度」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜東京都版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答を中心に、2021〜2025年の累積（一部2019年・2020年の回答も含む）をもとに集計しています。
本記事では、東京都民が選んだ「街の幸福度が高い駅」ランキングを紹介します。
居住者からは、幸福を感じる理由として「仕事もあり、家もあり、親もいて衣食住に困らず、安心安全」「家族が仲良しで不自由なく暮らしている」「生活に大した問題もなく暮らせている」「仕事が順調で生活にゆとりがある」といった声が寄せられており、生活全般への満足度の高さが評価につながっています。
居住者からは「自分らしく過ごせている。大好きな仕事があり、好きな人ができた」「大きな病気もせず、70歳まで生きられた」「特に不自由なく生活できていること」「毎日が充実して楽しい」といった前向きなコメントが多く寄せられており、幸福感の高い日常がうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
※2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（Area）を付記
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
