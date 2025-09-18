東京駅に“スヌーピーグッズ”が集結！ 『PEANUTS』75周年を記念した期間限定ショップ開催
『PEANUTS』コミック誕生75周年をテーマにしたスヌーピータウンショップ「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」が、9月19日（金）〜10月2日（木）の期間、東京駅一番街 東京キャラクターストリート いちばんプラザで開催される。
【写真】オリジナルグッズや先行販売商品も！ 展開アイテム一覧
■東京駅一番街を特別装飾
今回ソニー・クリエイティブプロダクツより開催される「HAPPINESS IS 75 YEARS OF PEANUTS」は、ピーナッツ・ギャングが描かれた特別装飾の中で、オリジナルグッズや先行販売商品が展開される期間限定のショップ。
会場には、王冠をかぶったスヌーピーとお祝いをする仲間たちがかわいい「アクリルスタンド」や「Tシャツ」、「マグカップ」、「4層ブロックメモ」、「巾着」といった、スヌーピータウンショップオリジナルのグッズが並ぶ。
また、先行販売商品として「ドリームトミカ SNOOPY SILVER」や「PEANUTS×フェイラー ハンカチ」などコラボアイテムがそろうほか、購入価格によって異なる各種ノベルティプレゼントも用意される。
さらに、限定デザインのスマホ壁紙も登場。期間中、特別装飾内にある二次元コードから限定デザインのスマホ壁紙がダウンロードでき、記念日となる10月2日（木）にはその日だけの特別なデザインの壁紙をゲット可能だ。
