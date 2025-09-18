ÍèÆü¤·¤¿ºÇ¶¯½õ¤Ã¿Í¤¬¡ÖÁé¤»¤¿¤Ê¡×¡¡57ºÐ¤ÎÅÅ·âË¬Ìä¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡ÄSNSÏÃÂê¡Ö¼ã¡¹¤·¤¤¡×
¸µ¶áÅ´¥í¡¼¥º»á¤¬µþ¥»¥é¤òË¬Ìä
¡¡ºÇ¶¯½õ¤Ã¿Í¤ÎÍèÆü¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÅ´¡¢µð¿Í¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¿¥Õ¥£¡¦¥í¡¼¥º»á¤¬13Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢15Æü¤ËÍüÅÄ¾»¹§»á¤È¤È¤â¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤òË¬Ìä¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥í¡¼¥º¤ÏÁé¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ê¾Ð¡×¡Ö¥í¡¼¥ºÁé¤»¤¿¤Ê¡×¤ÈÂÎ·¿¤ÎÊÑ²½¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥º»á¤Ï1996Ç¯¤ËÍèÆü¤·¶áÅ´¤Ç¥×¥ì¡¼¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é27ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¤½¤³¤«¤é¡¢13Ç¯´Ö¤Ç464ËÜÎÝÂÇ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¡£2001Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÆüËÜµå³¦ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë55ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£4ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢3ÅÙ¤ÎÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µð¿Í-ºå¿ÀÀï¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤È¡¢15Æü¤Ë¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹-¥Û¡¼¥¯¥¹Àï¤ò¶áÅ´»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ëÍüÅÄ»á¤È´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¡¼¤Ï·òºß¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ã¤¯¸«¤¨¤ë¡¢¤¤¤ä¼ã¡¹¤·¤¤¡¢¶áÅ´»þÂå¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ó¡×¡Ö¥í¡¼¥º¤¤¤¤´¶¤¸¤ËÁé¤»¤Æ¤Æ¡¢º£¤Ç¤â20È¯¤¯¤é¤¤ÂÇ¤Æ¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë