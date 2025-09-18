「エンドウをプレーさせろ」「リードを守る唯一の方法だ」一時は２点差を追いつかれたリバプール、クローザー遠藤航の出番なしに現地サポは不満「使わないのはうんざり」
遠藤航が所属するリバプールは現地９月17日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）の第１節で、アトレティコ・マドリーとホームで対戦。３−２で劇的な勝利を飾った。
開始３分にアンドリュー・ロバートソンのゴールで先制したリバプールは、その３分後にモハメド・サラーのゴールで加点。その後も押し込み、一方的な展開になるかと思われた。
しかし、前半アディショナルタイムにマルコス・ジョレンテのゴールで１点を返されると、81分にもジョレンテにゴールを許すまさかの展開。後半アディショナルタイムのフィルジル・ファン・ダイクのヘディング弾で何とか勝ち越したものの、あわや勝点２を失うところだった。
そのため、現地のリバプールサポーターからは、クローザーの遠藤を起用しなかったアルネ・スロット監督の采配に不満の声が上がっている。
「スロットはもっとエンドウを使う必要がある」
「エンドウが出場すべきだった」
「エンドウを使わないのはうんざり」
「次に２−０でリードしているときは、エンドウを投入してくれ。まだ前半でも構わない。それがリードを守る唯一の方法だ」
「７分に、ダメなヴィルツに代えてエンドウを投入すべきだった」
「スロットは簡単に勝ち続ける方法を忘れている。エンドウをプレーさせろ」
「そろそろエンドウを送り出すべきだ」
結果的には、勝利を収めているものの、今シーズンは逃げ切りに失敗する試合が少なくないため、日本代表MFの起用を望む声が噴出しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】
開始３分にアンドリュー・ロバートソンのゴールで先制したリバプールは、その３分後にモハメド・サラーのゴールで加点。その後も押し込み、一方的な展開になるかと思われた。
しかし、前半アディショナルタイムにマルコス・ジョレンテのゴールで１点を返されると、81分にもジョレンテにゴールを許すまさかの展開。後半アディショナルタイムのフィルジル・ファン・ダイクのヘディング弾で何とか勝ち越したものの、あわや勝点２を失うところだった。
そのため、現地のリバプールサポーターからは、クローザーの遠藤を起用しなかったアルネ・スロット監督の采配に不満の声が上がっている。
「エンドウが出場すべきだった」
「エンドウを使わないのはうんざり」
「次に２−０でリードしているときは、エンドウを投入してくれ。まだ前半でも構わない。それがリードを守る唯一の方法だ」
「７分に、ダメなヴィルツに代えてエンドウを投入すべきだった」
「スロットは簡単に勝ち続ける方法を忘れている。エンドウをプレーさせろ」
「そろそろエンドウを送り出すべきだ」
結果的には、勝利を収めているものの、今シーズンは逃げ切りに失敗する試合が少なくないため、日本代表MFの起用を望む声が噴出しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】彼がいないとここまで違うのか。完敗の日本代表は「生命線」の不在が大きく影響した【担当記者コラム】