¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹6¡¼9¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê9·î16Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¥¨¥°¤¤¹äÂ®µå¢ªÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¥®¥ê¥®¥ê¤ò¡ÈÇúÂ®ÄÌ²á¡É
9·î16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦Áè¤¤¤ÎºÇÍÎÏ¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÅê¤¸¤¿¡È¥¨¥°¤¤Æâ³Ñµå¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4²óÉ½¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¹¶·â¡£¤³¤Î²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿2ÈÖ¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¡¢½éµå¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤È³°¤ì¤ë99.3¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.80km/h¡Ë¤Î¹äÂ®µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È1-0¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯2µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿¤Î¤ÏÆâ³Ñ¹â¤á¡¢¶á¤¤¤È¤³¤í¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤È99¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó159.32km/h¡Ë¤Î¹äÂ®µå¡£¤³¤ì¤ò¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤âÎäÀÅ¤Ë¸«Á÷¤Ã¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¤ä¤ä¹â¤á¤Ø¤ÈÅê¤¸¤¿87.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó140.33km/h¡Ë¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¸«Æ¨¤·¤òÍ¶¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢4µåÌÜ¡¢³°´ó¤ê¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤È94.6¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152.24km/h¡Ë¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤ò²Ì´º¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ë²Ì¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÊ¿ËÞ¤Ê¥Õ¥é¥¤¡£¤³¤ÎÆü¤Î2ÂÇÀÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂçÃ«¤Î¾¡¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ò¤È¤â¤ËÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Æâ³Ñ¤Îµå¤ò¹ë²÷¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤È±¿¤Ö¤³¤È¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Æâ³Ñ¤Î¶á¤¤µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¹ë²÷¤ÊÂçÃ«¤ÎÅêµå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉÝ¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ó¥Ó¤ë¡×¡Ö¤½¤³Åê¤²¤ë¤«¡×¡Ö¥¨¥°¤¹¤®£÷¡×¡Ö¤³¤³¤ËÊ¿Á³¤ÈÅê¤²¹þ¤à¤Î¥¹¥´¤¤¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¶¯¤¹¤®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÂçÃ«¤Ï¡¢6²ó¤òÅê¤²¤ÆÃ¥»°¿¶5¤È¡¢¤ä¤ä¡È¹µ¤¨¤á¡É¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¼Â¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÂÇÀþ¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ½ªÈ×¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ò¹¶¤á¤Æ9-6¤È¾¡Íø¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ë6²ó¤Þ¤ÇÂÇÀþ¤ò´°Á´ÄÀÌÛ¤µ¤»¤¿¡ÈÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡É¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë