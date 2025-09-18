¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×Ä«ÁÒÌ¤Íè¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î¾×·â¹ÔÆ°¤ËÇú¾Ð ¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¾¡Íø¸å¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«
¡¡¸µÉðÂº¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Ï¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤¬¤¤¿¡×¤ÈÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤éÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤¬ÃÂÀ¸¡×Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬Çú¾Ð¤·¤¿¾×·â¹ÔÆ°
¡¡17Æü¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢1Ê¬1¥é¥¦¥ó¥É¤Î³ÊÆ®µ»Âç²ñ¡ØBreakingDown17¡Ù¡Ê27Æü¡¢Åìµþ¡¦¥¢¥ê¡¼¥ÊÎ©ÀîÎ©Èô¤Ç³«ºÅ¡ËºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î½é²ó¤¬¸ø³«¡£½é²ó¤«¤éÎ®·ìº»ÂÁ¤Î·ö²Þ¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸½¤ì¤¿ÀîÂ¼Í¥Ê¿¡£2019Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö³ÊÆ®ÂåÍýÀïÁè K-1 FINAL WAR¡×¤ÇÉðÂº¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢¥²¥¤¥Ó¥Ç¥ª¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö°ÕÌ£¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ä¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤«¤é¡ÖÃË¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÀîÂ¼¤Ï¡ÖÃË¤â¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ä¥á¥«·¯¤µ¤ó¡×¤È¡¢ÂçµÜ·ö²Þ¼«Ëý¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò»ØÌ¾¡£¼ÂºÝ¤ËÀï¤¦Áê¼ê¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÀîÅçÍªÂÁ¤Ë¾È½à¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ²¼³ÊÆ®40¾¡¤Î¡ÖÃÄÄ¹¡×¤È¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤òÂ¥¤µ¤ì¤¿ÀîÂ¼¤Ï¡¢¶âÌÖ¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤òÎý¤êÊâ¤¯¤È¡¢¥Ë¥ä¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÀîÅç¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡£¤ä¤Ï¤ê¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡¡¤¤¤¶¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢187cm¤Î¿ÈÄ¹¤ò³è¤«¤·¤¿´Ö¹ç¤¤¤Î¼è¤êÊý¤Ç¡¢»î¹ç·Ð¸³¤Ë¾¡¤ëÃÄÄ¹¤Î¹¶¤á¤ò¤¦¤Þ¤¯¸ò¤ï¤·È½Äê¾¡Íø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ÀîÂ¼¤ÏÃÄÄ¹¤ËÊú¤¤Ä¤¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¸ý¤ËÇ»¸ü¤Ê¥¥¹¡£
¡¡¸«¤Æ¤¤¤¿Ä«ÁÒ¤ÏÇú¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ð¥±¥â¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤«¤â¡£¤¢¤¤¤Ä¹Â¸ý¤µ¤ó¤È»î¹ç¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢²£¤Ë¤¤¤¿Æ±¿ÈÄ¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥óCEO¡¦¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤È¤ÎÂÐÀï¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£