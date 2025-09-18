福島に剛腕がいた！東北南支部・郡山中央ボーイズの坪井爽太は２年生ながら、今夏に最速１４１キロを記録した成長著しい右腕だ。打者としても非凡な能力で打線の中軸を担い、チームを引っ張っている。

※ ※ ※

１７４センチ、７０キロの体格から剛速球を投げ込む。坪井爽の右腕から放たれたボールは、バシンッ！という心地よい音をたてて捕手・美輪のミットに突き刺さった。「爽太のボールは捕るだけで怖いんです」と女房役は苦笑いだ。

２年生夏で１４１キロをマークした剛腕伝説は、飽くなき向上心が原動力だ。中学入学後、ＹｏｕＴｕｂｅで健大高崎・石垣元気投手のトレーニング映像に出会い、取り入れた。「石垣投手のトレーニングをまねて鉄球をつかむ動作で指先強化に励んできました。ゴムチューブを使って手首も鍛えています」と坪井爽。小学校卒業間近の昨年３月、郡山中央・小学部で１１７キロだった球速は自主トレーニングの効果もあってか、中学１年の昨冬には１２７キロに。今春に１３５キロを計測すると、８月の狭山西武との練習試合では１４１キロと最速を更新し続けている。

伸び盛りの剛腕を岡崎立八監督（６１）は「急がず、焦らず、勝ちにこだわらず。ケガをさせずに高校へ送り込みたい」とじっくり育てる方針だ。投球数は１試合４０球程度に抑えている。

目指すはドジャース・山本由伸だ。「ストレートの回転数を上げて山本選手のような球を投げたい。大谷（翔平）選手（ドジャース）のようなスイーパーも投げてみたい」と黙々と練習に取り組んでいる。

〇…坪井爽は二卵性双生児。兄の健太は左腕投手だ。弟の爽太とは対照的にキレのある変化球で勝負する。「速いスライダーとチェンジアップが得意です」と胸を張る。さらに投球の幅を広げるためシュートを練習中だ。「カブスの今永（昇太）さんのような投手になりたい」と下半身と握力強化に努めている。坪井ツインズでチームを引っ張っていく。

【郡山中央ボーイズ・登録メンバー】※は主将 ▽２年生 美輪竜志、金子冬莉、坪井健太、武山晃大、中村凌空、白岩拓巳、伊藤柊、櫻井輝、折笠知裕、坪井爽太、吉田琥珀、茂木湊士、山口幸成、鴫原颯希、安田悠人

▽１年生 草野功明、窪木かなと、遠藤威風