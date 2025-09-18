◆ローリングス杯第１回日本少年野球大和大会（東日本選抜大会神奈川県央支部予選）▽準々決勝 神奈川大和ボーイズ５―１綾瀬・小田原合同ボーイズ（９月６日・綾瀬スポーツ公園第２野球場）

２年生以下の新チームで秋の東日本王者を決める第３７回東日本選抜大会（１０月１１〜１３日、福島郡山市・ヨーク開成山スタジアムほか）の各支部予選が行われている。神奈川県央は神奈川大和ボーイズが準決勝に進んだ。

※ ※ ※

神奈川大和が、準決勝に進出した。初回に暴投で先取点を献上も、その裏にすぐ反撃。先頭の高瀬が右中間三塁打で出塁。佐藤が四球で歩き無死一、三塁から小野寺の三ゴロ併殺の間に高瀬が生還した。

２死走者なしから再びチャンスメイク。佐々木、藤田の連続四球で一、二塁から６番の鎗目主将が中前へ勝ち越しタイムリー。「変化球を打つのが得意なのでカーブを狙い、素直にセンター返しした」と笑顔。青木と戸次（べっき）が連続タイムリーで続きビッグイニングを作った。

先発の佐藤は２回以降、「スライダーを中心にして」と立ち直り、投球数制限で降板した７回１死までゼロを並べた。「投球リズムがよかった。いつも言っている『初球ストライク』を実践してくれた」と林洋行監督（５８）は手放しで褒めた。

【神奈川大和ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 鎗目紘士朗、上坂洸太、青木真樹男、門倉蓮、佐々木進之介、中丸昊大、樋口蒼生、藤田智大、佐藤翔太郎、戸次咲登、五十嵐滉太、小野寺悠慎、高瀬世名

▽１年生 石橋瑠惟、大塚侑、小林優仁、志田愛斗、古橋颯介、多幾山豪太、徳田遥人、田上冬馬、藤原綾真