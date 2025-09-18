高山博和・セカンドサイトアナリティカ社長が進める、データ、AIを活用した企業の課題解決の姿とは？
「データサイエンスを活用した課題解決を」─セカンドサイトアナリティカ社長の高山氏はこう強調する。企業向けにデータ分析やAIを活用したコンサルティングサービスを提供。「人」が提供するコンサルティングや大型プロダクトの他、拡販型の小型プロダクトも徐々に広がりを見せている。その原点にあるのは「お客様の課題を解決したい」という思い。上場から3年、創業から9年が経ち、今後の方向性をどう見据えているのか。
データサイエンス・AIはあくまで手段、商品は課題解決
─ 2022年の上場から3年が経ちましたが、この3年を振り返っていかがですか。
高山 この3年で生成AI（人工知能）ブームが訪れ、AIに対する世の中の見方も大きく変わったと感じています。キーワードとしての生成AIが先行して広がったことで、AI全般への関心が一気に高まったのだと思います。
我々のようにAIの領域で事業をしている会社としては、そのことはプラスに働いていると思っています。もちろん、その波と関係ないところでも収益を伸ばしており、順調に成長できているかなというのが実感です。
─ 創業からは9年が経ったわけですが、手応えはいかがですか。
高山 紆余曲折があり、いろいろ大変だったなというのが正直な感想です。最初はデータサイエンスAIのコンサルティングを中心に取り組んでいましたが、どうしても労働集約型で、人に依存する面が多かったのですが、だんだんお客様が広がる中で、そこで得た知見を基にパッケージ製品をつくったことで、パッケージが働くような世界が徐々にできてきているところです。
実際、当社では一過性のプロジェクトを手掛けた際のフロー型収益と、継続して我々のパッケージ製品を利用していただいたことで得られるストック型収益と分けて見ていますが、今は特にストック型収益を重視しており、その積み上げも徐々に大きくなってきています。
─ 高山さんが起業前に所属していたコンサルティング会社は新生銀行（現SBI新生銀行）グループが顧客で、そこで合弁会社を設立したことがセカンドサイトアナリティカ創業のきっかけとなったそうですが、今のSBI新生銀行との関係は?
高山 SBI新生銀行は、当社の資本業務提携先であり、当社のソリューションを展開し、協業していくということは、以前と変わらず取り組んでいます。
─ 金融領域からスタートしているわけですが、大企業の割合は大きいですか。
高山 ええ。当社のお客様は大企業が多いですね。サービスを提供している業種は幅広いのですが、売上シェアでは今も金融領域が大きいというのが現状です。
金融領域で実績が積み上がってきたことによって、金融業界に加え、それ以外の業種の企業からお声がかかる状態になっています。案件需要が旺盛なこともあり、人が足りなくなってきています。事業領域を広げると同時に、それを担う人材を確保していくことが大事になっています。
─ 金融領域ではどういった企業が顧客になっていますか。
高山 多いのはカード、貸金事業者、リース、銀行、保険などです。
─ セカンドサイトアナリティカが持つ強みをどう認識していますか。
高山 起源がコンサルティングで、データサイエンスを活用して課題解決をすることにあります。あくまでもデータ分析・AIは手段であり、当社の商品は課題解決だと思っています。
そして、お客様の課題解決にコミットメントを持って動く人材が揃っているというのが大きいと思います。
