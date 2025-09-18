豊作祈願の歴史をたどる！ 日本の米にまつわる祭りと伝統行事【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

豊作祈願！ 日本の米に関する祭りと伝統行事

神様と稲を結ぶ日本の祭り

日本人の暮らしと深く結びついてきた米。その歴史は、ただの食べ物という以上に、自然と人、神様と命をつなぐ〝結び目〟としての意味を持っていました。日本各地で行われてきた稲作の祭りは、神に祈り、稲に感謝し、ともに生きるという心の表れでもあったのです。

春の田植えに合わせて行われる「御田植祭」では、神社の神田で白装束の早乙女たちが田植えを行い、五穀豊穣を願います。大阪府の住吉大社や三重県の伊勢神宮などでは、神楽や踊りが奉納され、田んぼに神を迎える神聖な時間が流れます。こうした行事は、農業が自然とともにあるという感覚を今に伝えているのです。

秋になると、収穫の喜びとともに「新嘗祭」が各地で営まれます。とくに11月23日に宮中で行われる新嘗祭は、天皇が新米を神に供え、国の安寧と五穀豊穣を祈る由緒ある儀式です。この日は現代では「勤労感謝の日」としても知られていますが、その由来は豊かな実りへの深い感謝にあります。

こうした中央の神事だけでなく、地域にも多彩な行事が息づいています。たとえば、京都府の伏見稲荷大社では「抜穂祭」が行われ、神田での収穫が神にささげられます。島根県の出雲大社では「献穀祭」として、選ばれた農家の米を神前に供える儀式が続いています。

稲作とともに暮らす！ 春から秋までの米の祭り

豊作祈願や稲の収穫祭からはじまった祭り

京都府の祇園祭 豊作と災厄除けの両面をもつ日本三大祭のひとつ。 大阪住吉大社の御田植祭 農業の大切さを伝える行事としても継承 秋田竿燈まつり 江戸時代にはじまった、稲穂に見立てた竿燈（かんとう）を掲げて豊作を祈る行事。

運動会が秋に行われるのも、秋のお祭りの延長です。

