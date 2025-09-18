本日の予定【経済指標】
【NZ】
実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）07:45
予想 -0.3% 前回 0.8%（前期比)
予想 0.1% 前回 -0.7%（前年比)
【日本】
機械受注（7月）08:50
予想 -1.5% 前回 3.0%（前月比)
予想 5.4% 前回 7.6%（前年比)
【豪州】
雇用統計（8月）10:30
予想 2.18万人 前回 2.45万人（雇用者数)
予想 4.2% 前回 4.2%（失業率)
予想 N/A 前回 6.05万人（正規雇用者数)
予想 N/A 前回 -3.59万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（7月）17:00
予想 N/A 前回 358.0億ユーロ（季調済)
【英国】
英中銀政策金利（9月）20:00
予想 4.0% 前回 4.0%（英中銀政策金利)
【米国】
新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13）21:30
予想 24.2万件 前回 26.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）
予想 195.2万件 前回 193.9万件（継続受給者数)
フィラデルフィア連銀景況指数（9月）21:30
予想 1.8 前回 -0.3（フィラデルフィア連銀景況指数)
景気先行指数（8月）23:00
予想 -0.2% 前回 -0.1%（前月比)
対米証券投資（7月）19日05:00
予想 N/A 前回 1508.0億ドル（対米証券投資)
【南アフリカ】
中銀政策金利（9月）22:00
予想 7.0% 前回 7.0%（南ア中銀政策金利)
※予定は変更することがあります
