【NZ】
実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）07:45
予想　-0.3%　前回　0.8%（前期比)
予想　0.1%　前回　-0.7%（前年比)

【日本】
機械受注（7月）08:50　
予想　-1.5%　前回　3.0%（前月比)
予想　5.4%　前回　7.6%（前年比)

【豪州】
雇用統計（8月）10:30
予想　2.18万人　前回　2.45万人（雇用者数)　
予想　4.2%　前回　4.2%（失業率)　
予想　N/A　前回　6.05万人（正規雇用者数)
予想　N/A　前回　-3.59万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏経常収支（7月）17:00
予想　N/A　前回　358.0億ユーロ（季調済)

【英国】
英中銀政策金利（9月）20:00　
予想　4.0%　前回　4.0%（英中銀政策金利)

【米国】
新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13）21:30
予想　24.2万件　前回　26.3万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/31 - 09/06）　
予想　195.2万件　前回　193.9万件（継続受給者数)

フィラデルフィア連銀景況指数（9月）21:30
予想　1.8　前回　-0.3（フィラデルフィア連銀景況指数)

景気先行指数（8月）23:00　
予想　-0.2%　前回　-0.1%（前月比)

対米証券投資（7月）19日05:00
予想　N/A　前回　1508.0億ドル（対米証券投資)

【南アフリカ】
中銀政策金利（9月）22:00　
予想　7.0%　前回　7.0%（南ア中銀政策金利)

※予定は変更することがあります