16:00 ミュラー・エストニア中銀総裁、議会出席

16:10 ラガルドECB総裁、イベント開会挨拶

17:00 デギンドスECB副総裁、ユーロ圏の成長とインフレ見通しについて講演

18:45 シュナーベルECB理事、ECB年次研究会議「次の金融危機は？」出席

20:00 エスクリバ・スペイン中銀総裁、会議出席

23:00 ナーゲル独連銀総裁、欧州経済について講演

19日2:00 米10年インフレ連動債（TIPS）入札（190億ドル）



日銀金融政策決定会合（1日目、19日まで）

EU環境相会合

2025年天然ガス産業発展会議（北京、19日まで）

HUAWEI CONNECT 2025（上海、20日まで）

フランス労働組合、大規模ストライキ実施へ



