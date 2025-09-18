©ABCテレビ

水着からあふれそうなバストに、お笑いコンビ・千鳥のノブが「ありゃりゃ。ダイナマイトですね～！」と大興奮！ バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）でセクシーショットを大放出した、そのたわわバストとワガママボディの持ち主とは……？

ロケの舞台は、青い空と海、白い砂浜が眩しい三重県津市の海岸だ。水色のビキニを着たゲストのたわわなバストがアップで映し出されると、ノブは「ありゃりゃ。ダイナマイトですね～！」とニヤニヤ。アダルティなBGMの中で次々と公開された、潮風で紐が揺れる水着のヒップ部分、隠れた看板からはみ出るワガママボディに、ノブはすっかり目を奪われた。

そんなゲストの正体は、千鳥と同じ岡山県出身の34歳後輩・蛙亭の中野周平だった！ 美女を期待していたノブは、満面の笑みを浮かべる中野に思わず「汚っちゃね！」と辛辣発言！ 一方で相方の大悟は、「誰やったっけ？」とまさかのド忘れ。半笑いする彼にノブは、「こんなボケしとって『誰やったっけ？』はあんまりやろ！」とツッコんだ。

女性用水着姿の中野は、セクシーショットを「これでもか！」と言わんばかりに披露！ 波打ち際では、ワガママボディを揺らしながら走ってカメラに手を振り、写真映えスポットの前では、胸を強調するポーズで千鳥にアピールした。

海の家では、中野が男性スタッフに水圧の高いシャワーを掛けられてびしょ濡れに。中野は、「冷たい！ ご主人～！」「ちょっとも～！」と文句を言いながらも、スタッフとキャッキャウフフ!? その後も中野は、そのスタッフに上目遣いでねだって海鮮を焼いてもらい、さらには“あーん”で食べさせてもらい、イチャイチャ（？）しまくった。

アダルティなBGMが流れる中野のセクシー映像に、ノブは呆れモード。「こんなんいらんねんも～！」「センスない～！」「岡山がバカにされんねんこんなん！」などとツッコミが止まらなかった。対する大悟は、ドストレートな水着ギャグに「一番面白いわ！」と最初こそ笑っていたが、途中から飽きたのか「ごっついおもろないやん～」とあっさり掌を返した。

なお、中野のセクシー映像は、『相席食堂』9月16日放送回で公開された。ロケ中に中野は、何度も衣装をチェンジ。どの衣装でもワガママボディが際立つ彼は、最後にはふんどし一丁の姿になり、千鳥をとことん笑わせた。

