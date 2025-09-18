◇欧州CL1次リーグ開幕節 パリ・サンジェルマン 4―0 アタランタ（2025年9月17日 パリ）

欧州チャンピオンズリーグ（CL）連覇を狙うパリ・サンジェルマン（フランス）がホームでアタランタ（イタリア）に4―0で快勝し、好スタートを切った。

パリSGはFWのデンベレとドゥエがフランス代表のW杯欧州予選で負傷して欠場。センターフォワードには19歳のMFマユルを抜てきした。前半3分、敵陣でボールを奪うと、ペナルティーエリアへ進入したMFファビアン・ルイスのスルーパスをDFマルキーニョスが押し込んで先制。同39分には14日の国内リーグ戦でふくらはぎを痛めたFWクバラツヘリアが右サイドからドリブルで中央へ切れ込み、ペナルティーアークから豪快に右足ミドル弾を突き刺した。

後半6分にはDFメンデスがエリア左を突破し、角度のないところから決めて3点目。アディショナルタイムにも途中出場のFWラモスがダメ押し点を挙げた。

ラグビーのコーチ陣にならい、全体を俯瞰（ふかん）するため前半はスタンド上段から指揮を執ったルイス・エンリケ監督は「このようなパフォーマンスを見られてうれしい。ファンも喜んでくれると思う。多くのチャンスをつくり、勝利に値した」と満足そう。メンデスは「最初から試合をコントロールしたかったし、それができた。僕らは正しい道を進んでいる」と笑顔だった。