今回は、友人を見下す後輩女子の姿を見て、ゾッとした話を紹介します。

スタイルが良く美人な後輩だけど…

「職場の後輩に、スタイルが良くキレイな子がいるのですが、いつもどこかギスギスしていて、きつい発言ばかりするんです。よっぽど自分の外見や学歴に自信があるのか、太っていたり大学を出ていない人に対して、バカにするようなことをよく言っていますし……。

そしてこの前、職場の入っているビルの前に出ていたキッチンカーでお弁当を買うため並んでいたのですが、そこでその後輩に遭遇。後輩は、キッチンカーの中で働く感じの良い女性と友人のようで、『あの子、めっちゃ太ってますよね（笑）』『高卒で外見もあれじゃ終わってる……』とバカにしているのを聞き、ゾッとしました。

本人を目の前にしてよくそんなこと言えるなと思いましたし、失礼すぎます」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年10月）

▽ ここまで失礼だと、本人に何か問題があるのではないかと思ってしまいますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。