藤森慎吾、15歳年下の妻との馴れ初めは「六本木のちょっとチャラめの…」「妻には言うなって言われてる」

9月16日（火）に放送された『徹子の部屋』に、昨年15歳下の女性と結婚したオリエンタルラジオの藤森慎吾が出演。結婚生活や妻との出会いについて率直に語った。

【映像】藤森慎吾、15歳下の妻との結婚を決めた“強烈な一言”

「チャラ男」として名を馳せた藤森も、今では1児の父。スタジオに結婚指輪をつけて登場し、「ここでチャラ男は一旦卒業かな」と宣言するなど、すっかり落ち着いた様子を見せた。

黒柳徹子から妻との出会いを尋ねられると、「割と派手な六本木のちょっとチャラめのパーティーだったんです。あんまりそれを妻には言うなって言われてるんですけど」と告白。そこで知り合い、何度かデートを重ねるうちに、妻から「どうするの？」と今後について問い詰められたという。

「モジモジしてたら『あなた40を超えて、まだどこか自分にチャンスがあるんじゃないか。モテると思ってんじゃないの？』みたいなことをズバリ言い当てられまして」と、妻からの強烈な一言を振り返った藤森。

「40過ぎてジタバタしてるおじさんはみっともないから、これだけ私が思ってるんだから、もう覚悟を決めなさい」と迫られ、結婚を決意したと明かした。

物事をハッキリ言う妻のエピソードに、黒柳も「すごいね」と笑いながら感心していた。

その結婚発表からわずか数か月後の昨年11月には、第一子となる娘が誕生。現在は妻の指示にしっかり従いながら、家事や育児に積極的に取り組んでいるそう。

「可愛くてしょうがないです」と、ひとり娘にデレデレな父の顔を見せていた。