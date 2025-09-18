「令和版ロミオとジュリエット」との呼び声も高い『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）がついに最終回を迎える。

参考：木村文乃×Snow Man ラウール、『愛の、がっこう。』クランクアップ 「皆さんをリスペクト」

本作は、格差と分断が進む現代の世相を反映したラブストーリーだ。大手企業の執行役員を務めた厳格な父のもとで育ち、聖職とも言われる教師の仕事に就いた愛実（木村文乃）と、複雑な家庭環境ゆえに義務教育もまともに受けられず、夜の世界でしか生きられなかったホストのカヲル（ラウール）。本来なら、交わるはずのない2人がひょんなことから出会い、愛実が識字に困難を抱えるカヲルに読み書きを、カヲルが奥手な愛実に恋愛を教える“個人授業”を通して惹かれ合っていく。

だが、社会的立場や年齢、生きてきた環境など、何もかも違う2人は時にぶつかり、周囲からも反発を買う。そうした大きな隔たりを超えて、主人公たちが愛を掴み取るストーリーは恋愛ドラマの鉄板だ。ただ昨今、ホストという職業には世間から批判の目が向けられている。まさに今年6月にも過剰な営業行為を禁ずる改正風営法が施行されたばかりであり、純粋に2人の恋を応援できるのかという懸念もあった。

また『昼顔～平日午後3時の恋人たち～』（フジテレビ系）の脚本家・井上由美子と演出家・西谷弘が手がける作品とあって、愛憎渦巻く泥沼劇を予感していた人も多いのではないか。しかし、蓋を開けてみれば、愛について問い直す繊細なストーリーであり、誰もが幸せな結末を願わずにはいられない仕掛けがちりばめられていた。

前提として、本作はホストクラブのあり方を決して美化してはいない。それはカヲルが勤めるホストクラブ「THE JOKER」の看板ホスト・つばさ（荒井啓志）と常連客・明菜（吉瀬美智子）の関係からも明らかだ。「誰かの一番になりたい」という明菜の気持ちを利用し、お金を巻き上げていたつばさは最終的にあわや命を奪われそうになる。でも見方を変えれば、明菜も、大学に通いながらホストの仕事で起業資金を稼ぐつばさの状況に付け込み、お金で愛を買っていたわけで、2人の間に純然たる愛は存在しなかった。

だけど、それは2人に限った話ではない。娘の愛実を大切に思うがゆえに鳥かごの中に閉じ込めていた誠治（酒向芳）や、愛実への執着や独占欲からカヲルという存在を排除しようとしていた川原（中島歩）もどこか歪んでいる。一方で、彼らにもまた確かに愛はあって。本作はどの愛が正しくて、どの愛が間違っているかという是非を問うのではなく、愛実とカヲルの姿を通して、一歩間違えれば、人を傷つけることもある愛の取り扱い方を一緒に学んでいく作品だった。

その愛実とカヲルが実に魅力的なキャラクターだったのが、本作の一番の勝因ではないだろうか。愛実は父親のいいなりで生きてきた典型的な箱入り娘だ。ゆえに融通が利かない大人に成長した彼女は、恋人の心変わりを受け入れられず、ストーカー行為で警察沙汰を起こした過去がある。近頃、恋愛に興味が薄いヒロインが増えている中で、思いつめた顔で相手を待ち伏せしたり、留守電に泣きながらメッセージを残したりする激情型ヒロインは新鮮だ。

■愛実（木村文乃）とカヲル（ラウール）だけのシーンで構成された“お別れ遠足”は神回に 愛実の真面目で説教くさいところは、視聴者が早々に離れていく原因にもなりかねない。けれど、序盤で過去が明かされ、かつ木村が愛実の不器用さを身体的にも表現していたので、多くの人はハラハラしながらも目が離せなくなっていったのではないか。また、愛実はそのまっすぐさや愛情深さを、カヲルと出会ったことで正しく発揮するようになる。見返りを求めず、ただ胸を張って生きてほしいという一心でカヲルをエンパワメントする愛実。木村が持つ、芯の強さを感じさせる佇まいと人を包み込むような優しい雰囲気を生かしながら、愛実の成長を見せるストーリーが素晴らしかった。

一方、ラウールがホストを演じると聞いた時は、思わず「その手があったか！」と膝を打った。ともすれば、日本の作品だと浮きかねない異次元の美しさとスタイルをホスト役なら惜しみなく活かせる。実際、西谷は耽美的にラウールを映し出していたし、カヲルがソファーを飛び越えるシーンや、明菜とじゃんけんグリコで遊ぶシーンなど、その足の長さをこれでもかと活かす演出には少し笑ってしまった。

カヲルは無学で読み書きこそ苦手だが、時折ハッとするような発言で人に気づきを与える。その地頭の良さから繰り出されるトーク力もホストとして人気の理由なのだろう。それでいて愛嬌があり、こと愛実の前では純粋無垢な子供のようになるカヲル。それは彼が生きていくために捨てた自分であり、その物悲しさも時折見える。圧倒的なオーラ、聡明さ、豊かな感受性、愛嬌たっぷりの笑顔。カヲルはラウールの魅力を余すことなく体現した役柄だった。

さらに特筆すべきは、“禁断の恋”を象徴的に描くシーンと切なさを助長する愛実のモノローグの見事なマリアージュ。それが顕著に現れていたのが、全体尺45分のうち42分が愛実とカヲルの2人だけのシーンで構成された“お別れ遠足”回だ。相合傘と「相合傘は雨を防ぐものだけど、私たちには太陽を防ぐ日傘が似合ってる」、コロナ以降中止になっている花火のポスターと「もう見ることができない花火大会。こんなポスター見たくなかった」も切なかったが、最たるは愛実とカヲルのかくれんぼのシーン。自分を探すカヲルを嬉しそうに追いかける愛実の「私を探してくれる人がいる。このまま永遠に、そっと後をついていきたいと思った」というモノローグは、ようやく愛を掴んだ歓びと、それをもうすぐ手放さなければならない哀しみが滲んでいて心のひだに触れた。どれも国語教師ならではの美しい言葉選びで叙情が立ち上る。

また、電車でカヲルが愛実の肩にもたれかかるシーンは『高校教師』（TBS系）、改札で別れがたい2人が「せーの」で一緒に振り返るシーンは『東京ラブストーリー』（フジテレビ系）、カヲルが病院の窓から愛実を見下ろしながら電話をするシーンはシェイクスピアの『ロミオとジュリエット』と、本作では名作へのオマージュも多々見られ、懐かしく感じる視聴者も多かったのではないか。ターゲットの枠を超えて幅広い層に愛される作品にしたいという意欲を随所に感じる。

前クールに木曜劇場で放送された『波うららかに、めおと日和』と並び、令和の名作の一つに数えられる作品となった本作。第10話では、誠治がカヲルに愛実との交際を許可する条件として専門学校に入り、手に職をつけることを突きつけた。2人はその試練を乗り越えて、無事に愛をつかむことができるのだろうか。

ちなみに、2人が花火大会のポスターを見つけたカフェ「MIURA SHORE BREAK SURF ＆ DISH」は劇場版の『昼顔』で北野（斎藤工）と不倫の末に夫と離婚した紗和（上戸彩）が働いていた店であり、店員の絹江（黒沢あすか）も登場していた。紗和と北野は困難を乗り越えて結ばれたかと思いきや、花火大会の日に悲劇は起こる。先ほど挙げた名作もすべて悲恋に終わっているが、どうにか愛実とカヲルには結ばれてほしい。あのカフェに忘れてきた傘を一緒に取りにいけますように。ついでに花火も見られたのなら、私たち視聴者にとっても良い夏の思い出になりそうだ。（文＝苫とり子）