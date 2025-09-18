ドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）が最終回を迎えても、まだふわふわとした余韻が残っている。なかでも、ネルラ（松たか子）という女性について考えずにはいられない。

ネルラは最初から不可解で、どこか神秘的だった。幸太郎（阿部サダヲ）が50年間貫いてきた独身主義を破ってまで結婚したいと思わせた女性。その理由は、彼女の突拍子のなさにあったように思う。

出会いの場でいきなり紙袋を差し出して姿を消したネルラ。中に入っている手紙や大金を見れば、もともと別の目的で用意されていたものだと明らかだ。それにもかかわらず、幸太郎にプレゼントせずにはいられなかったという、その衝動性。真似しようとしても簡単にはできない行動だ。

また、叔父の考（岡部たかし）が焼いたクロワッサンを、パンくずが落ちるのも気にせずがつがつと食べる姿も印象的だった。普段、美術教師として生徒たちの前で見せる冷静な佇まいとのギャップに思わず目を見張る。

家族での食事シーンで好物のれんこんについて語りながら「幸太郎さんも好きよ、れんこんより好き」と大胆に言い放つ場面も、周囲を唖然とさせた。『しあわせな結婚』の先の読めなさは、そのままネルラという女性の思考の読めなさとリンクしているようだった。

なかでも視聴者を驚かせたのは、張り込みをしていた刑事の黒川（杉野遥亮）に向かって「15年前から、ずっと忘れられなかったのね、私のことが」「好きなの？」と問いかける場面だ。15年前にネルラの婚約者・布施夕人（玉置玲央）が不審死した件を再捜査していた黒川。ネルラを執拗に追い続けたことで憎まれ口を叩かれることはあっても、まさか恋心を指摘されるとは思っていなかっただろう。普段クールな黒川が思わず動揺してしまうほどのインパクトがあった。

そんな大胆な行動を見せる一方で、肝心なときに口をつぐむのもネルラの特徴だ。幸太郎が黒川との関係や15年前の事件について尋ねても、「今は言えない」と拒む。弟のレオ（板垣李光人）の誘拐未遂事件についても、父の寛（段田安則）と一緒でないと話せないと、幸太郎をやきもきさせる。デリケートな話題をうまく伝えられないという不安は誰にでもある。しかし、それにしてもネルラの行動は幸太郎にとっても、いや視聴者にとっても理解しがたいところがあった。

寛の体調が悪化したとき、とっさに近くで張り込みをしていた黒川に助けを求める場面には、視聴者から疑問の声が上がった。もちろんそのモヤモヤを一番抱えたのは幸太郎だ。なぜそんなピンチのときに思い浮かぶのが俺じゃないんだ、と。これほど共感を得にくいヒロインも珍しい。

それは、ネルラを45歳の大人の女性として見ていたからかもしれない。彼女の心の年齢がもっと幼かったとしたらどうだろう。思ったままのことを口にし、目の前のことでいっぱいいっぱいになり、守ってくれる人にとっさに頼る。職場という場所では切り替えられても、家に帰ると素の自分が顔を出す――そんな少女のままの一面があったとしたら……。

例えば、ネルラの母親が亡くなったあの日。ネルラの心がどこか現実に追いつかなくなってしまったとしたらどうだろう。ネルラの名前は、母親が好んだ宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』に登場するカンパネルラに由来する。カンパネルラは主人公ジョバンニを魅了しつつ、心の内が読みにくい友人として描かれている。そして呟くのだ。「お母さんは、ぼくをゆるしてくださるだろうか」と。

ネルラの母は、弟のレオを産んだ際に亡くなった。その翌年には、もうひとりの弟・五守も沖に流されてしまう。五守が母を失って毎日泣いていたため、ネルラと考が海に連れ出したことがきっかけだった。大切な人の死を受け入れるのは簡単ではない。良かれと思ってしたことが裏目に出た結果ならなおさらだ。ネルラの心に落とされた大きな大きな影。家族はそんなネルラを気遣い、守ろうと必死になっていたのではないだろうか。

しかし一方で、死と向き合うタイミングを逃していたようにも見えた。故人について語り合うことで、人はゆっくりと死を受け入れていく。だが、レオを産んですぐに亡くなった母、そしてネルラが海へ連れて行ったことで帰らぬ人となった五守。レオやネルラの心を守りたい一心で、母や五守のことを話題にするのは少々難しい時期があったのではないかと想像する。

さらに、ネルラのもとには、布施の死という別の死が降りかかる。しかも、彼女が布施の絵を真似て描いたことが悲劇の始まりだった。画家としてのプライドも才能も枯らせた布施は、ネルラと無理心中を試みる。レオはネルラを助けようと夢中で燭台を振り下ろし、考が事故に偽装した。ネルラは記憶を、レオは罪の意識を、考は事件そのものを消し、またしても死と向き合う機会を失って15年が過ぎた。

そんなとき、出会ったのが幸太郎だった。ネルラが乗る、締まりかけていたエレベーターに幸太郎が滑り込むことで2人は知り合う。それは、幸太郎が死にかけるほどの窮地に陥ったにも関わらず、誰も本気で悲しんでくれないのではないかという失望を抱いていたタイミングでもあった。

死と向き合うことへの絶望が2人を引き合わせ、エレベーターの扉が開いたのだとしたら。そして、ネルラが向き合いきれなかった死を、2人で見送るための物語だとしたら……。本作『しあわせな結婚』は、死の体験を通じて「本当のさいわい（幸い）」を探す『銀河鉄道の夜』と共鳴しているように感じた。

この結婚で、幸太郎は多くを失った。積み上げてきたキャリアを失い、一時期は大切な事務所を手放すところまで追い詰められた。傍から見れば犠牲ばかりの結婚だ。それでも幸太郎は「もう一回結婚しよう。離婚したくなったらまた離婚すればいい。また追いかけて結婚しようって言うから」とネルラにプロポーズする。

どんなに困難な災いも、到底受け入れられない死や、背負わなければならない罪も、全部引き受けるという決意。それは、個人主義が浸透した現代にとっては、何のメリットもない自己犠牲に思えるかもしれない。だが、それでもネルラと一緒に生きられることが、幸太郎にとっての「本当のさいわい」であり、「しあわせな結婚」。

かつて、布施に「なんで私が死ななきゃならないの？」と伝えたネルラ。彼女にとって、死は蓋をする闇の象徴でしかなかった。しかし、幸太郎とともに死を見送ることで、「Quando moriremo saremo insieme（死ぬときは一緒よ）」という言葉が、愛の光へと変わったのだろう。

自分の人生を差し出してでも「これでよかった」と思える選択ができたら……。それが、紙切れひとつで他人同士が家族となる、世にもミステリアスな「結婚」というつながりの中で見つけられたのなら、これほど幸福なことはない。

（文＝佐藤結衣）