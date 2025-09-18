リバプールvsA・マドリー 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第1節】(アンフィールド)
リバプール 3-2(前半2-1)A・マドリー
<得点者>
[リ]アンドリュー・ロバートソン(4分)、モハメド・サラー(6分)、フィルヒル・ファン・ダイク(90分+2)
[A]マルコス・ジョレンテ2(45分+3、81分)
<退場>
[A]ディエゴ・シメオネ(90分+3)
<警告>
[リ]コナー・ブラッドリー(70分)
[A]ロビン・ル・ノルマン(31分)、クレマン・ラングレ(45分+4)
├CLでも劇的リバプール、ファン・ダイク90+2分弾で白星発進!! A・マドリーは0-2から一時同点も及ばず
└侮辱が引き金…リバプールファンと衝突→退場処分のアトレティコ指揮官シメオネ「後悔している」
