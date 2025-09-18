板倉滉がCLデビューも…前回準Vインテルはテュラム2発、アヤックスを破って白星発進
[9.17 欧州CLリーグフェーズ第1節 アヤックス 0-2 インテル]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は17日、リーグフェーズ第1節2日目を開催した。前回準優勝のインテルはDF板倉滉が大会デビューを飾ったアヤックスと対戦し、2-0で勝利した。
インテルは前半33分、FWフランチェスコ・エスポジトがペナルティエリア手前で板倉を背負うポストプレーで右に展開する。パスを受けたFWマルクス・テュラムがペナルティエリア内から右足を振ったが、わずかに左に外れた。直後にはテュラムがDFユーリ・バースに倒されてPKを獲得するも、オンフィールド・レビューの結果、先にテュラムがユニフォームを引っ張っていたとして取り消された。
難を逃れたアヤックスは前半40分に最大の決定機。FWオリバー・エドバールセンのスルーパスでMFミカ・ゴドツが完全に抜け出してGKと1対1になる。しかしゴール前まで持ち運んで放ったシュートはGKヤン・ゾマーに阻まれ、チャンスを活かせなかった。
すると前半42分、インテルの右CKをMFハカン・チャルハノールが蹴ると、ニアサイドからテュラムが頭で叩き込んで先制点。前半はインテルの1点リードで終了した。
さらにインテルは後半2分、またもチャルハノールが蹴った右CKをテュラムが頭で合わせて2-0とした。今回はペナルティエリア中央で合わせ、マークにつくMFデイビィ・クラーセンとゾーン守備で対応する板倉の2人に競り勝っての得点だった。
板倉は後半33分、インターセプトから味方に預けて前線へスプリント。ペナルティエリア内まで駆け上がって攻撃参加したが、FWラウール・モロのクロスは板倉の手前でクリアされた。板倉は同39分に交代となり、欧州CLデビュー戦は84分間のプレーとなった。
アヤックスは後半45分、DFアントン・ガーエイのクロスをFWカスパー・ドルベリが頭で合わせたが枠の上。最後まで得点には至らず、初戦は完封負けに終わった。
