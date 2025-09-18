上田綺世がまた決めた! 開幕5戦5発で得点ランク首位タイ…渡辺剛も開幕5戦フル出場継続、フェイエノールトは全勝で首位キープ
日本代表FW上田綺世が再びゴールを決めた。17日に行われたオランダ・エールディビジ第3節延期分でフェイエノールトはシッタートに2-0の勝利。5試合全勝で首位をキープした。同じく日本代表DF渡辺剛もフル出場で完封勝利に貢献した。
前半40分、首位を走るチームのエースとして、上田が躍動する。味方のプレスで相手のパスミスを誘発すると、ゴール方向に向かうこぼれ球に上田が反応。そのままPA内に入り込んで左足ダイレクトをゴール左に沈めた。
上田は開幕節で1ゴール、第2節で1ゴール、続く第4節で2ゴールを決めていた。前節の第5節では今シーズンのリーグ戦で初めて無得点に終わっていたが、2試合ぶりにしっかり得点。開幕5試合で5ゴール目を挙げた。フローニンゲンのMFブリニョルフル・ウィルムソンとともに得点ランク首位タイに立っている。
フェイエノールトは後半28分にMFアイメン・スリティが追加点を決め、勝負を決定づける。試合は2-0で5連勝達成。リーグ唯一の5試合全勝をキープし、首位を守った。上田は第2節以来、今シーズンのリーグ戦で2度目のフル出場。守備では渡辺が開幕5試合フル出場を継続し、対人の強さと安定したポジショニングで相手の攻撃を封じ込んで完封に大きく貢献した。
