アニエスベー ギャラリー ブティックで写真家の小浪次郎が個展「I.D1986」を開催　100点以上を展示

写真家の⼩浪次郎が、個展「I.D1986」をアニエスベー ギャラリー ブティックで開催する。開催期間は9⽉19⽇から11⽉2⽇まで。

⼩浪は1986年⽣まれ。写真集の刊行や個展の開催を行うほか、数々のファッションブランドや雑誌、広告、アーティスト写真などを手掛けており、2016年からニューヨークを拠点に活動。「The New York Times」「Interview Magazine」「i-D Magazine」などで作品を発表している。

会場では、初期の作品から、東京での作品を経て、現在拠点にしているニューヨークで近年撮影した作品まで100点以上を展示。また、展示と同タイトルの最新作品集「I.D 1986」（7700円）や、「アニエスベー（agnès b.）」とコラボレーションしたアーティストTシャツ（1万6500円）の販売も行う。

◾️個展「I.D1986」

開催期間：2025年9⽉19⽇（金）〜11⽉2⽇（日）

開場時間：12:00〜19:00

休館日：⽉曜⽇（10⽉13⽇を除く）

会場：アニエスベー ギャラリー ブティック

所在地：東京都港区南⻘⼭ 5-7-25 ラ・フルール南⻘⼭ 2階