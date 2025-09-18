日経225先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比20円高の4万4630円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45699.27円 ボリンジャーバンド3σ
44877.65円 ボリンジャーバンド2σ
44790.38円 17日日経平均株価現物終値
44630.00円 18日夜間取引終値
44560.00円 5日移動平均
44056.02円 ボリンジャーバンド1σ
43665.00円 一目均衡表・転換線
43260.00円 一目均衡表・基準線
43234.40円 25日移動平均
42412.78円 ボリンジャーバンド-1σ
41591.15円 ボリンジャーバンド2σ
41445.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40883.20円 75日移動平均
40769.53円 ボリンジャーバンド3σ
40370.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38906.45円 200日移動平均
株探ニュース
