　18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2.0ポイント高の3127ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3191.21ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3162.23ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3145.83ポイント　　17日TOPIX現物終値
3136.70ポイント　　5日移動平均
3133.24ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3127.00ポイント　　18日夜間取引終値
3120.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3104.26ポイント　　25日移動平均
3102.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3075.28ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3046.29ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3017.31ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2968.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2937.05ポイント　　75日移動平均
2921.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2790.81ポイント　　200日移動平均


