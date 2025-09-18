TOPIX先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2.0ポイント高の3127ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3191.21ポイント ボリンジャーバンド3σ
3162.23ポイント ボリンジャーバンド2σ
3145.83ポイント 17日TOPIX現物終値
3136.70ポイント 5日移動平均
3133.24ポイント ボリンジャーバンド1σ
3127.00ポイント 18日夜間取引終値
3120.25ポイント 一目均衡表・転換線
3104.26ポイント 25日移動平均
3102.25ポイント 一目均衡表・基準線
3075.28ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3046.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
3017.31ポイント ボリンジャーバンド3σ
2968.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2937.05ポイント 75日移動平均
2921.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2790.81ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3191.21ポイント ボリンジャーバンド3σ
3162.23ポイント ボリンジャーバンド2σ
3145.83ポイント 17日TOPIX現物終値
3136.70ポイント 5日移動平均
3133.24ポイント ボリンジャーバンド1σ
3127.00ポイント 18日夜間取引終値
3120.25ポイント 一目均衡表・転換線
3104.26ポイント 25日移動平均
3102.25ポイント 一目均衡表・基準線
3075.28ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3046.29ポイント ボリンジャーバンド2σ
3017.31ポイント ボリンジャーバンド3σ
2968.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2937.05ポイント 75日移動平均
2921.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2790.81ポイント 200日移動平均
株探ニュース