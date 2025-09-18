グロース先物テクニカルポイント（18日夜間取引終了時点）
18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント安の755ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
812.98ポイント ボリンジャーバンド3σ
800.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
787.93ポイント ボリンジャーバンド1σ
776.50ポイント 一目均衡表・基準線
775.40ポイント 25日移動平均
766.50ポイント 一目均衡表・転換線
763.49ポイント 17日東証グロース市場250指数現物終値
762.87ポイント ボリンジャーバンド-1σ
760.20ポイント 5日移動平均
760.08ポイント 75日移動平均
755.00ポイント 18日夜間取引終値
754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
750.35ポイント ボリンジャーバンド2σ
744.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
737.82ポイント ボリンジャーバンド3σ
696.12ポイント 200日移動平均
株探ニュース
