　18日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比9ポイント安の755ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

812.98ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
800.45ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
787.93ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
776.50ポイント　　一目均衡表・基準線
775.40ポイント　　25日移動平均
766.50ポイント　　一目均衡表・転換線
763.49ポイント　　17日東証グロース市場250指数現物終値
762.87ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
760.20ポイント　　5日移動平均
760.08ポイント　　75日移動平均
755.00ポイント　　18日夜間取引終値
754.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
750.35ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
744.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
737.82ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
696.12ポイント　　200日移動平均


