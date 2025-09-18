『330円 → 165円』だってッ！？【3COINS】大人が狙いたい♡「お値下げアクセ」

普段使いしやすいアクセサリーを探しているなら、【3COINS（スリーコインズ）】をチェック！ 税込330円という嬉しい価格が、今なら半額にお値下げ中。プチプラでかわいいアクセサリーが、さらに低価格で手に入る、この機会は見逃せません。今回は、大人世代にも似合いそうな、3COINSの「お値下げアクセ」をご紹介します。

一粒パールで甘すぎず華やかに

【3COINS】「リボンパールピアス」\165（税込・セール価格）

リボンモチーフとパールの組み合わせが、上品で可愛らしい印象のピアス。甘すぎないバランスで、大人世代も取り入れやすそう。一粒のパール付きで、顔回りにほんのり華やかさをプラス。程よい存在感で普段使いはもちろん、ちょっとしたお出かけにも活躍してくれそうです。

シルバーとお花のバランスが大人可愛い

【3COINS】「メタルフラワービーズリング2個セット」\165（税込・セール価格）

シンプルなシルバーリングと、ビーズのリングのセット。クリアビーズの透明感と小さなお花が可愛らしく、手元のさりげないアクセントに。シルバーリングがビーズリングの甘さを抑えてくれ、大人世代にもちょうど良いバランスに。お花のカラーはブラック・ブルー・ピンクの3色展開。カラーで少し雰囲気が変わるので、色違いで揃えたくなりそう。フェミニンなコーディネートにはもちろん、カジュアルスタイルのポイントとしても取り入れやすそうです。

上品コーデに映えるきれいめデザイン

【3COINS】「ストーン付メタルバングル」\165（税込・セール価格）

二本重なったデザインが上品なメタルバングル。キラッと光る小さなビジューがひとつ添えられていて、手元を華やかな印象にしてくれそう。高見えしそうなデザインで、きれいめコーデにもぴったり。季節を問わず取り入れやすく、きちんと感のあるスタイルにも馴染みやすいので、様々なシーンで活躍してくれそうです。

ハートヘアアクセをコーデのアクセントに

【3COINS】「プラハートバンス」\165（税込・セール価格）

可愛らしいハート型ながら、シンプルで落ち着いたカラーで大人っぽく使えそうなヘアクリップ。夏らしいクリア素材に加え、透け感のないグレーやホワイトもラインナップされています。これからの季節にも取り入れやすく、シンプルなコーデのアクセントにもぴったり。お仕事のシーンでも使えそうなデザインなので、毎日のヘアアレンジで役立ちそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N