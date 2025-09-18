私たちは1億年後を想定して選択すべきか？ ”長期主義”が問う”常識”の質的変化

環境倫理学がこれまで焦点を当ててきたのは、「いかに破滅を避けるか」だった。だが「長期主義」では、それは準備段階にすぎないと見なす。人類が絶滅を免れたその先、100万年、さらには1億年というスケールを想定し、未来を選び取るべきだというのだ。そうすることで、検討すべき「問題」自体が質的に変化するからである――。稲葉振一郎『滅亡するかもしれない人類のための倫理学』から編集・抜粋する。

本書で主題的に取り上げる「長期主義」は、従来の、科学技術のポテンシャルに対する懐疑的態度を基調とするタイプの哲学とは、ややニュアンスを異にしている。

それは核戦争リスクや環境破壊を含めて、科学技術の発展のもたらすリスクには相変わらず敏感ではあるが、それと裏腹の、いわばポジティヴな可能性についても敏感である。

つまりそこでは科学技術の発展はハイリスクハイリターンなものとして捉えられているのだ。

ヨナスやパーフィットを受け継いだ従来の環境倫理学には、「有限な地球環境の下で人類はいかにやりくりしていくか」という方向性で議論を進めるきらいがあった。そこでの時間的射程は少なくとも数世代にわたるので、常識的な意味では十分に「長期」だが、長期主義者の考える「長期」はもっと桁違いに長い。

しかし問題はそのような量的な違いの背後にある、問題設定の質的、構造的な違いである。

伝統的な環境倫理学などにおける「長期」は、人類が起こりうる破滅を回避し続けることによって結果的に到達される範囲、である。そこでの問題は、絶滅をいかに回避し続けるか、である。

更に言えばそうやってどれほど努力しても、いずれ人類は、物事の自然なならいとして、滅びてしまうものだ、との暗黙裡の想定があるように思われる。

それに対して長期主義の場合には、かなりニュアンスが異なる。

長期主義における「長期」とは、人類がそのような絶滅の危機を回避したそのあと、が主として想定されている。従来の環境倫理学が想定するような「長期」は、長期主義にとっては言ってみればその準備段階に過ぎないのだ。

長期主義者は人類絶滅の可能性を軽く見ているわけでは決してない。むしろそれは無視しがたいほど大きい、と推計する。

ただ、のちに詳しく論じるが、長期主義者の考えに従うなら、人類はこの先数千年ほどの間に予想されるあるボトルネックをいったん越えてしまえば、今度は逆に、宇宙そのものの衰退とか消滅を別とすれば、ほとんど絶滅しがたくなってしまう。

長期主義者が考える「長期」にはこのオーダー─少なく見積もっても１００万年単位、おそらくは１億年単位かそれ以上までが入っているのである。

どうしてそうなるのか？ そこで何が問題となるのか？ 本書ではそこを明らかにしていきたい。

結論を先取りする形で言うと、長期主義の特徴は、かつての進歩主義の楽観論の蒸し返しなどではなく、上記の、人類絶滅の可能性は極めて高い、という切迫した危機感と、それを切り抜けたならば人類は宇宙を征服するだろう、という予想とが、まさに裏腹の形で分かちがたく結びついている、というところにあるのだ。

