「人間ではなくなったような気がした」…イランの刑務所に収監された女性が人格破壊寸前まで追い込まれた独房生活

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

シャワー中も男性看守に監視される

シャワーを浴びる日になると、男性看守がやって来て、シャンプーを渡し、シャワーを浴びられると言った。トイレに行くとき同様に、彼も私の少し後ろに立った。

私は慄きながらシャワー室に足を踏みいれた。恐ろしく不潔な場所だった！ しかし他に道はない。私はシャワー室の真ん中に立って、なるべく何も触れないように気をつけながらシャワーを浴びた。髪を洗うときも絶対に目を閉じなかった。シャワー室に鍵はついていない。ドアだけは閉まる。私は何度もまばたきしながら、誰かが入ってくるのではないかとドアから目をそらさなかった。全く安心できなかった。トイレでもシャワー室でも、看守にもっと離れてほしいと何度も訴えたが無駄で、その状況に耐えるしかなかった。

イシュラタバードの軍収容所は、看守、囚人、スタッフ、医師、すべてが男性で女性は私しかいなかった。フィローゼ・サベール（ホダ・サベールの妹）も私より前にこのような経験をしており、しばらく収監されていたことを思い出した。彼女はラジャエイ氏（イラン人ジャーナリスト、現体制には宗教的に反対の立場）を見たそうだから、同じ収容所に収監されていたのかもしれない。

停滞した時間のなかで、昼と夜が続いていく。時が止まっているかのようだった。私は時計を持っていなかったので、1日3回のアザーン（祈りのための呼び声。モスクからスピーカーで流れてくる）だけが、時間を知る手がかりだった。独房のなかは3歩しか歩くことができず、歩き回ろうとすれば目が回るが、耐えるしかなかった。ずっと座っていると、壁が自分にのしかかってくるように感じた。

夜眠る前、歌のレッスンで習った曲を歌ったが、そのたびに看守がドアを開けてやめろと言う。私は小さな囁き声で歌った。誰の声も長いこと聞いていなかったので、少しでも大きい声を出すと、自分の声に驚いてしまった。

閉所恐怖症

ある日、私がヒジャブもコートも着ないで祈りを捧げているときに、看守がドアを開けた。私が祈りの最中だと分かって一瞬たじろいだが、尋問があるから来いと言った。尋問に連れて行かれる間、看守は新聞を丸めて端を私に握らせ、自分は反対の端を持っていた。

尋問のおこなわれるエリアには小さな部屋が集まっていて、男性の声がときおり聞こえてきた。私が尋問室にいるとき、夫のタギが連れて来られたことがあった。タギは驚き、表情を硬くした。言葉を交わす時間はほとんどなかった。彼は二言三言、短く私に話しかけ、運動をするようにとアドバイスをくれたが、すぐに連れて行かれてしまった。私は夜も尋問された。

あるとき、あまりにも夜遅かったので、私の独房で尋問がおこなわれたことがあった。最初の尋問官が呼ばれていなくなると、別の男が入ってきて、私に椅子の向きを変えるように言った。すると目の前にハダッド裁判官がいた。彼は私の前に座り、自分がいかに囚人たちの身を案じ、彼らの命を救おうとしているか、語り出した。その日の朝、私は気分が悪くなりバキヤタラ病院に連れて行かれたばかりだった。

彼に夜は眠れているのかと聞かれたので、「一応は。でもあまりよくは眠れません」と答えた。「独房が落ち着かないんです。頭の下に毛布を敷いて、さらにその下にも毛布を広げていますが、顔も体もひどく擦れて」

彼はそれからしばらく話して出て行った。そのあとでさっきの尋問官が現れ、尋問の続きが始まった。独房のなかは暑くて、息を吸うことすら大変だったので、運動など不可能だった。食欲もなくなった。食事を受け取るものの、食べずにそのまま返した。看守に何度も何度も、独房のドアの端を少しだけ開けておいてくれないかと頼んだ。ドアがずっと閉じたままだったせいで、気分が悪くなったのだ。のちのセラピーで、自分は閉所恐怖症だったと知った。

「もはや人間ではなくなったような気がしていた」

独房にいることはつらく、耐えがたかった。そこを出るためなら心臓発作を起こしたかった。私の活動について聞かれることはなく、進行中の捜査もなかったため、この先何をされるのか、全く分からなかった。私は常に脅されていた。タギは死刑になる、終身刑になる、と言われた。「タギは帰って来ないぞ」と尋問官があるとき言った。「自分の身は自分で守るんだな」。ひどい言葉だった。私は泣いた。涙があふれてきたが、その場では泣かないようになんとか頑張った。

狭い尋問室のなかで、私は壁に向かって座り、尋問官はそのすぐ後ろにいた。私が話をしている間、尋問官がペンの先で私の肩を何度も突いてくるので本当に頭に来た。

私が素足に履いているスリッパは普通のサイズの倍ほども大きかった。その足が氷のように冷たくなった。尋問官は私の体の異変に気づいた。夜のことで、その日、私は夕食を食べなかった。尋問官にミント・シロップを差し出され、あまりに気分が悪かったので飲み干した。

尋問官が良いと思ったときだけ、彼らは私を外に出して新鮮な空気を吸わせたが、そのような日課はあの場所には全くなかった。食事はステンレスかアルミのボウルに入っていて、水は古いプラスチックのカップで渡された。朝食、昼食、夕食以外には何ももらえない。食事の内容は粗末でほとんど食べられなかった。独房に座っていると世界が止まってしまったように感じた。不安と恐怖に押しつぶされそうだった。自分が悲しいのか落ち込んでいるのかも分からず、もはや人間ではなくなったような気がしていた。

